Енергетики ДТЕК повернули світло ще 16 тис. сімей у Київській та Донецькій областях

Електромонтери ДТЕК продовжують аварійно-відновлювальні роботи там, де це безпечно

В Україні відновлюють подачу світла попри бойові дії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Через обстріли окупантів щодня в різних населених пунктах по Україні трапляються аварії і в тисяч сімей зникає світло. Над відновленням постачання електроенергії в зоні бойових дій працюють монтери ДТЕК.

Про роботу компанії під час воєнних дій повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Донецька область

"За 14 березня наші ремонтні бригади повністю або частково повернули світло в 15 населених пунктів для 6200 родин у Констянтинівському, Ясинуватському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Покровському районах області", – йдеться у повідомленні.

Роботи з відновлення подачі світла тривають. Фахівці працюють у тих регіонах, де відносно є безпека.

Повернути світло вдалося і у Святогірську лавру, що постраждала від авіаудару 12 березня.

Зараз у Донецькій області світла немає у 194 населених пунктах.

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"Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь, де через регулярні обстріли та відсутність можливості провести ремонт електромереж без світла залишаються понад 200 тисяч родин у місті. Ситуація ускладнена активними бойовими діями в місті, що не припиняються вже понад тиждень", – повідомляють у ДТЕК.

Київська область

"За 14 березня наші аварійні бригади повністю або частково повернули світло для 10 000 родин, що мешкають у 46 населених пунктах Києво-Святошинського, Бориспільського, Макарівського та Ставищенського районів", – пишуть у компанії.

У Київській області без світла зараз 562 населених пункти. Щоб його відновити, уже протягом 20 діб працюють 30 аварійних бригад. Щоб дістатися місць пошкоджень, енергетики співпрацюють із місцевою теробороною та ЗСУ.

Відключення від енергосистеми РФ

Від’єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

До початку воєнного стану, упродовж 24–26 лютого, в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але склалося так, що довелося екстрено від’єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

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За прикладом України, від Росії вирішили піти й країни Балтії. Попередньо, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.

Раніше ми розповідали, що після запровадження санкцій проти Росії та ембарго на закупівлю в країни-агресорки газу та нафти різко впав попит на чорне золото.