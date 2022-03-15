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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики ДТЕК повернули світло ще 16 тис. сімей у Київській та Донецькій областях

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15 березня, 14:58
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Електромонтери ДТЕК продовжують аварійно-відновлювальні роботи там, де це безпечно
В Україні відновлюють подачу світла попри бойові дії
В Україні відновлюють подачу світла попри бойові дії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Через обстріли окупантів щодня в різних населених пунктах по Україні трапляються аварії і в тисяч сімей зникає світло. Над відновленням постачання електроенергії в зоні бойових дій працюють монтери ДТЕК.

Про роботу компанії під час воєнних дій повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Донецька область

"За 14 березня наші ремонтні бригади повністю або частково повернули світло в 15 населених пунктів для 6200 родин у Констянтинівському, Ясинуватському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Покровському районах області", йдеться у повідомленні.

Роботи з відновлення подачі світла тривають. Фахівці працюють у тих регіонах, де відносно є безпека.

Повернути світло вдалося і у Святогірську лавру, що постраждала від авіаудару 12 березня.

Зараз у Донецькій області світла немає у 194 населених пунктах.

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"Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь, де через регулярні обстріли та відсутність можливості провести ремонт електромереж без світла залишаються понад 200 тисяч родин у місті. Ситуація ускладнена активними бойовими діями в місті, що не припиняються вже понад тиждень", повідомляють у ДТЕК.

Київська область

"За 14 березня наші аварійні бригади повністю або частково повернули світло для 10 000 родин, що мешкають у 46 населених пунктах Києво-Святошинського, Бориспільського, Макарівського та Ставищенського районів", пишуть у компанії.

У Київській області без світла зараз 562 населених пункти. Щоб його відновити, уже протягом 20 діб працюють 30 аварійних бригад. Щоб дістатися місць пошкоджень, енергетики співпрацюють із місцевою теробороною та ЗСУ.

Відключення від енергосистеми РФ

Від’єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

До початку воєнного стану, упродовж 24–26 лютого, в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але склалося так, що довелося екстрено від’єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

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За прикладом України, від Росії вирішили піти й країни Балтії. Попередньо, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.

Раніше ми розповідали, що після запровадження санкцій проти Росії та ембарго на закупівлю в країни-агресорки газу та нафти різко впав попит на чорне золото.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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