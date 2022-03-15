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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Випробування пройдені? Чи зможе Україна синхронізуватись з енергосистемою ЄС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 15:08
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Розповідаємо, коли відбудеться довгоочікуване приєднання України до енергосистеми Євросоюзу
У ДТЕК повідомили про результати технічних випробувань
У ДТЕК повідомили про результати технічних випробувань / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Про це повідомив гендиректор компанії ДТЕК Максим Тімченко, пише німецьке видання Der Spiegel.

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"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес якнайшвидше", – заявив Тімченко.

За даними Der Spiegel, остаточна синхронізація з ENTSO-E може відбутися вже цього тижня, і процес, який може займати роки, цього разу має бути максимально стислим.

Такий крок дасть Україні можливість убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для країн ЄС відкриє величезний ринок.

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Від’єднання від енергосистеми РФ

Окрім України, яка раніше була частиною енергосистем Росії і Білорусі (БРЕЛЛ), від’єднатися від цих держав-агресорів вирішили Латвія, Литва та Естонія.

Країни здійснюватимуть цей перехід поступово, до 2025 року і вже звернулись за додатковим фінансуванням проєкту до Європи.

"Сьогодні" також писали, які компанії масово відмовляються від купівлі російської нафти, і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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