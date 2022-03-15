Випробування пройдені? Чи зможе Україна синхронізуватись з енергосистемою ЄС

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.
Про це повідомив гендиректор компанії ДТЕК Максим Тімченко, пише німецьке видання Der Spiegel.
"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес якнайшвидше", – заявив Тімченко.
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За даними Der Spiegel, остаточна синхронізація з ENTSO-E може відбутися вже цього тижня, і процес, який може займати роки, цього разу має бути максимально стислим.
Такий крок дасть Україні можливість убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для країн ЄС відкриє величезний ринок.
Від’єднання від енергосистеми РФ
Окрім України, яка раніше була частиною енергосистем Росії і Білорусі (БРЕЛЛ), від’єднатися від цих держав-агресорів вирішили Латвія, Литва та Естонія.
Країни здійснюватимуть цей перехід поступово, до 2025 року і вже звернулись за додатковим фінансуванням проєкту до Європи.
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