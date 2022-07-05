"Нафтогаз" знову звернувся до клієнтів – хто може повернути собі гроші

Представниця компанії розповіла, чи штрафуватимуть клієнтів, які помилилися із оплатою у травні

"Нафтогаз" звернувся до своїх клієнтів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" пояснив споживачам, як повернути гроші за передплату іншому постачальнику у травні.

Про це компанія дала коментар "Енергореформі".

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Отже, "Нафтогаз" рекомендує клієнтам звернутися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень.

"Ці компанії вчинили безвідповідально стосовно своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає", – сказала менеджер зі зв'язків з громадськістю Департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич.

За її словами, споживачі, які отримували послугу від "Твій Газзбут" та "Одесагаз-Постачання" вже з 1 травня були переведені на постачальника останньої надії, яким є саме "Нафтогаз".

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Після цього, Оператор газотранспортної системи України ухвалив рішення перевести цих абонентів до ГК "Нафтогаз України" як "звичайного" постачальника.

Окрім споживачів "Твій Газзбут" та "Одесагаз-Постачання", "Нафтогаз" обслуговує 1,3 млн українських домогосподарств, які отримували газ від:

ДП "КиївГазЕнерджі";

ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";

ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ";

ТОВ "Тернопільміськгаз";

ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ";

ТОВ "Черкасигаз Збут".

"Споживачі цих компаній за травень і червень мають також сплатити ГК "Нафтогаз України", – наголосила представниця компанії.

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Як краще заплатити за блакитне паливо?

За словами Русаневич, не обов’язково чекати, доки прийде паперова платіжка. В умовах воєнного часу це може відбуватись із запізненням, натомість можно скористатися згенерованою платіжкою в особистому кабінеті на сайті "Нафтогазу".

Також це можна зробити через чатбот у месенджерах і там отримати онлайн-рахунок.

"Для того, щоб перевірити, чи перебуває споживач в ГПК "Нафтогаз України", потрібно ввести на його сайті ЕІС-код: отримання споживачем особового рахунку означає підтвердження його обслуговування саме компанією "Нафтогазу", – пояснила Русаневич.

Натомість у компанії наголосили, що не будуть застосовувати штрафні санкції через затримку оплати за блакитне паливо, зокрема і до тих, які помилково сплатили іншим постачальникам.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогаз" збирається перевернути ситуацію на ринку пального і розповідали, чому клієнти компанії отримують по дві платіжки за одни місяць.