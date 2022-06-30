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РФ "душить" Німеччину газом: як відреагували німці на шантаж Кремля

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 18:48
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Розповідаємо, як у Німеччині економлять енергоресурси на тлі поставок газу з Росії, що знижуються
У Німеччині знижується споживання газу
У Німеччині знижується споживання газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Німеччині на 14,4% скоротилося споживання газу у січні-травні проти аналогічного періоду 2021 року. Це відбувається на тлі скорочення "Газпромом" постачання блакитного палива у Німеччину.

Про це пише видання Spiegel.

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"Спад у травні був особливо очевидний: споживання впало більш ніж на третину проти травня 2021 року. Заклики до економії енергії та особиста мотивація відіграють основну роль", – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, німці намагаються економити на підігріві води для душу, опаленні та приготуванні їжі.

Основний мотив економії – високі ціни на газ та прохання влади скоротити споживання через скорочення постачань газу з РФ.

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При цьому зазначається, що навіть з поправкою на теплу погоду зниження споживання газу за п'ять місяців 2022 року проти січня-травня 2021 року все одно склало майже 6,5%.

Режим тривоги у Німеччині

Міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Габек 25 червня 2022 року оголосив про запровадження у Німеччині другого рівня аварійного плану.

Перший етап аварійного плану, або так званий режим тривоги, запровадили у Німеччині ще наприкінці березня. Його планували задіяти на випадок надзвичайної ситуації у газовій сфері. А зараз, за словами Габека, постачання з Росії блакитного палива постійно скорочуються, а ціни на нього ще дуже високі.

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"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Тепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", – наголосив Габек.

Раніше ми розповідали, які випробування чекають на ФРН, якщо постачання російського газу залишаться на такому ж низькому рівні, як зараз. Також ми писали про те, що Франція більше не отримує російський газ трубопроводом.

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