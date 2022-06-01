Ситуація ускладнюється: енергетики ДТЕК під обстрілами повернули світло ще 1000 сімей

Розповідаємо, як енергетики працюють, ризикуючи власним життям

За добу енергетики повернули світло ще для 1000 родин на Донеччині / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

За минулу добу, 31 травня, аварійно-ремонтні бригади енергетиків змогли відновити електроживлення у п’яти населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Упродовж доби фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання у 5 населених пунктах Донецької області. Це дозволило повернути світло до домівок 1 тисячі родин жителів Донеччини у Бахмутському та Покровському районах", – повідомили в компанії.

У ДТЕК також наголосили, що ситуація в області надзвичайно складна і погіршується з кожним днем. Ризик відключень світла збільшується через пошкодження мереж та зупинку роботи деяких енергопідприємств.

Наразі без електроенергії залишаються 332 населених пункти Донецької області.

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Найскладніші напрямки:

Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський;

Великоновосілківський.

У цих регіонах через обстріли постійно пошкоджується обладнання та лінії електропередачі.

"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Однак обстріли територій продовжуються і через них часто страждає інфраструктура електромереж", – зазначили в компанії.

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Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб проводити ремонти.

"Сьогодні" раніше писали, де енергетикам довелося п’ять разів відновлювати електропостачання, і розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.