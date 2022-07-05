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Україна знайшла частину грошей на повоєнну відбудову: як у цьому допоможе Європа

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 липня, 15:51
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Такий варіант, на думку експертів, стане фундаментом післявоєнного відновлення країни
Експорт енергоресурсів допоможе Україні залучити додаткові кошти
Експорт енергоресурсів допоможе Україні залучити додаткові кошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одним з фундаментів післявоєнного відновлення країни може бути налагодження експорту українських енергоресурсів до Європи, що, своєю чергою, допоможе залучити державі додаткові кошти.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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За його словами, Україна має величезний потенціал розвитку "зеленої" генерації і водню, атомної енергії, видобутку газу. Тож посприяти повоєнній відбудові країни цілком може експорт енергоресурсів в ЄС.

"Ми вже експортуємо електроенергію. Я впевнений, що за два роки Україна розпочне експорт газу, враховуючи істотне падіння споживання. Для цього мають бути створені ринкові умови, які забезпечать інвестиції", – сказав Тімченко.

Споживання впало, профіцит потужності збільшився

Тімченко зазначив, що наразі доступна потужність на експорт електроенергії становить 100 МВт і європейці мають бути зацікавлені у збільшені експорту.

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"У нас впало споживання, є профіцит потужності, а Європі потрібна електроенергія. В Україні електроенергія коштує €75 за МВт·год, а в Угорщині – понад €200 за МВт·год", – додав генеральний директор ДТЕК.

Він підкреслив, що ця різниця в ціні – на користь державі.

"До прикладу: на першому аукціоні з експорту в Румунію 86% цінового спреду пішло на оплату перетину, тобто державній компанії "Укренерго". Така висока плата за перетин – це наслідок конкуренції", — зазначив він.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії в Європу до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.

Унікальна дорога

Компанія ДТЕК восени 2021 року збудувала унікальну дорогу з використанням золошлаків – продуктів згоряння вугілля. Вона пролягла в районі Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Для будівництва пілотної ділянки використали 300 тонн золошлаків Бурштинської ТЕС – сухої і зволоженої золи виносу.

Щороку в Україні утворюється 5-6 млн тонн золошлакових відходів, продукту згоряння вугілля. В Європі до 92% золошлаків утилізують. Водночас українці починають ефективно використовувати таку сировину – вже є перші випадки застосування її для виробництва будівельних матеріалів.

Раніше ми розповідали, як енергетики відновлюють світло в Донецькій області, а також писали, що в Ірпені майже всім відновили електропостачання.

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