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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

На Київщину прибули енергетики з Одеси та Дніпра: відремонтують світло після окупантів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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5 квітня, 12:21
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Наразі ремонтні бригади ДТЕК перевіряють найбільш постраждалі біля столиці райони
На Київщині відновлюють подачу електрики
На Київщині відновлюють подачу електрики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметома залучила своїх енергетиків з Дніпропетровської та Одеської областей для якнайшвидшого відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"Ми вже запросили наших колег з Київської області, Одеси та Дніпропетровщини, для того, щоб вони допомогли відновлювати світло в Київській області. Я думаю що разом енергетики зроблять дуже потужну роботу щодо відновлення енергопостачання на звільнених територіях", – сказав він.

Сахарук додав, що наразі світлом на вільних від росіян територіях Київщини вже користуються 2 500 осель. За його словами, тепер ремонтні бригади ДТЕК перевіряють найбільш постраждалі райони Київської області:

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  • Бучу
  • Ірпінь
  • Гостомель

"На жаль, велика кількість вибухових матеріалів. Потрібні сапери, які допомагають нам працювати. Місцеві адміністрації зараз забезпечують пріоритет використання саперів, тому що через велику кількість мін тут зараз їх сильний дефіцит, і я думаю ще 2-3 дні і ми почнемо активну роботу по відновленню", – підсумував Сахарук.

Безкоштовне світло на час війни

Безкоштовну електрику у березні отримали майже 150 установ та підприємств. З них 100 – це госпіталі, лікарні та інші медичні заклади.

Зокрема, це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечнікова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5 та інші.

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Раніше ми розповідали про те, як енергетики відновили подання світла важливому об'єкту соціальної інфраструктури.

електрикаДТЕК
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