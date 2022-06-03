За добу енергетики повернули світло для 55 тисяч родин: у яких регіонах

Розповідаємо, як енергетики продовжують працювати над відновленням світла в регіонах країни

Енергетики за добу повернули світло для 55 тис родин / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло для майже 55 тисяч родин у 33 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"2 червня енергетикам вдалося подати світло у 27 населених пунктів Донеччини. За добу знову зі світлом оселі 49 865 родин у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах", – повідомили в компанії.

Без світла залишається 331 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Ситуація в регіоні, особливо на півночі, ускладнюється, що призводить до усе частіших пошкоджень обладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонт", – зазначають у компанії.як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.

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Також 2 червня енергетики усували пошкодження мереж внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Через пошкодження електроліній в наслідок ворожого обстрілу, сталося відключення електроенергії у 6 населених пунктах у Криворізькому районі. Аварійні бригади оперативно повернули світло в 5050 будинків.

Раніше ми розповідали про складну ситуацію зі світлом у Донецькому регіоні. Також ми писали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.