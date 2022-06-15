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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Трафік різко зріс: скільки інтернету споживають українці

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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15 червня, 15:18
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Розповідаємо, на скільки у травні зріс середній трафік у порівнянні з березнем
Українці стали активніше споживати інтернет
Українці стали активніше споживати інтернет / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній трафік на домогосподарство з оптичною мережею у травні зріс до 7 Гб на добу, а це на 20% більше, ніж у березні.

Про такі дані повідомляє компанія Укртелеком.

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Споживання інтернету все ще не таке, як минулого року

В Укртелекомі пояснюють, що поки травневі дані на 10% нижчі за минулорічні показники. Однак після стрімкого падіння у березні інтернет-трафік домашніх користувачів поступово відновлюється.

На початку повномасштабної війни РФ проти України, у березні, у середньому добовий рівень споживання інтернету одним абонентом був 3,8 Гб, що значно менше показників попередніх місяців.

"Щомісяця цей показник потроху збільшувався у відповідь на потреби українців у інтернеті для роботи, навчання. І у травні середньодобове споживання оптичного інтернет-трафіку одним абонентом становить вже майже 7 Гб, що практично на 20% більше, ніж у березні", – пояснили в пресслужбі.

В Укртелекомі додали, що наприкінці 2021 року абоненти оптичної мережі споживали в середньому 8-9 Гб щодня.

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Укртелеком повертає інтернет в Бородянці

Як ми розповідали раніше, Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, аптека, кілька банків та низка інших важливих для функціонування міста об'єктів уже знову мають фіксований інтернет. Також послуги доступні для держустанов, зокрема й центр зайнятості.

Оператор продовжує працювати над відновленням послуг бізнес-абонентам, які цього потребують, повертаючись у звільнене від окупантів місто, і приміщення яких вціліли після ворога. Ці роботи тривають постійно, адже частина з клієнтів лагодить офіси, частина – переїжджає.

"Сьогодні" писали і про те, що аварійні бригади активно відновлюють доступ до інтернету на Донеччині. Також ми писали про серйозну кібератаку на Укртелеком.

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