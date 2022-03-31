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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Мільйон тонн продукції для партнерів: як Метінвест налагодив роботу в умовах війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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31 березня, 11:51
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Навіть за умов війни група Метінвест Ріната Ахметова є одним із найбільших постачальників продукції до Європи
Робота компанії Метінвест під час війни не зупинилася
Робота компанії Метінвест під час війни не зупинилася / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія продовжує підло знищувати українські міста, вбиваючи мирних громадян та руйнуючи на своєму шляху всю інфраструктуру. Війна нашкодила також українській економіці, але група Метінвест продовжує працювати в регіонах, де це можливо, і забезпечувати Україну валютною виручкою.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю з телеведучим Тиграном Мартіросяном на Youtube-каналі "Україна 24"

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За його словами, зараз на 80% працює Каметсталь у Кам'янському, а ГЗК у Кривому Розі працюють на 35-40% завантаження. Також продовжує роботу шахтоуправління Покровське та підприємства компанії за кордоном.

"Це постачання для наших європейських партнерів – які пішли нам назустріч і практично вдвічі збільшили заявки на березень місяць", – каже Риженков.

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Юрій Риженков зазначив, що компанія збуває залізорудну сировину на двох основних ринках – європейському та далекосхідному.

"З точки зору європейського ринку – ми залишаємось одним з найбільших постачальників, навіть у березні, за підсумками місяця, ми поставимо близько мільйона тонн продукції нашим партнерам. Якщо ж говорити про Китай, то там наша та російська частка на ринку настільки мала, що навряд чи чи хтось помітить", – зазначає він.

А ось для РФ наслідки будуть помітнішими, адже вони втратили європейський ринок, ймовірно, падіння виробництва в агресора досягне 30-40%.

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Яка ситуація у Маріуполі

Через російське вторгнення роботу заводів у місті було зупинено. Бомбосховища заздалегідь підготували, там могли сховатися не лише працівники компанії, а й жителі Маріуполя.

Укриття забезпечили водою та їжею, але після тижнів блокади запаси закінчуються – місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Докладніше про те, як Метінвест продовжує працювати в умовах війни, читайте у нашому матеріалі тут.

Раніше ми розповідали, що гурт Метінвест зібрала понад 35 тонн гуманітарної допомоги у Польщі, і писали про безперервне зростання вартості нафти, оскільки перспектива переговорів між Росією та Україною незрозуміла.

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