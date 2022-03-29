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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Можуть залишитись без газу? Як рублевий шантаж Путіна впливає на ЄС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 18:35
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Невдовзі країни Євросоюзу можуть позбутися російського газу, попри власне бажання
Путін продовжує тиснути на ЄС
Путін продовжує тиснути на ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Володимир Путін вирішив, що європейці, які купують блакитне паливо в Росії, повинні платити за нього в рублях. Це його відповідь на санкції "недружніх" країн.

Як пише Reuters, до 31 березня російська сторона має розробити нові домовленості для іноземних компаній. А це означає, що усі країни, які проти рублевих контрактів, ризикують залишитися без газу.

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Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що безкоштовно енергоносії з РФ не постачатимуть, а платити за них можна лише в рублях. У Євросоюзі сприйняли це як відвертий шантаж, оскільки більшість споживачів розраховуються за газ у євро.

Росіянам наголосили, що переукладання контрактів є порушенням, і відхилили вимоги Москви. Водночас оптові ціни на газ у Європі продовжують зростати на тлі можливого припинення постачання.

Слід зазначити, що в ЄС споживають близько 40% газу з Росії. За підсумками 2021 року імпорт російського ресурсу становив 155 млрд кубометрів.

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Плани Путіна

Експерти вважають, що російський лідер планує перекроїти ринок ЄС під свої потреби. Розрахунок у "дерев’яній" валюті має кілька плюсів для того, хто веде війну в Україні. Насамперед це спроба обійти санкції та підтримати економіку РФ на рівні, достатньому для фінансування армії.

Переукладені договори можуть містити й інші пункти, крім оплати в рублях, вигідні Путіну. Окрім цього, перенесення сфери впливу на Росію, дасть змогу виплачувати борги в тих же рублях та уникати дефолту, до якого невпинно наближається агресор.

Опозиційний російський політик та експрацівник нафтогазових компаній Ілля Пономарьов розповів, що вихід світових брендів з енергетичного сектору Росії матиме катастрофічні наслідки для РФ. Мовиться не лише про зменшення видобутку нафти та газу, а й про технологічний застій.

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Раніше ми пояснювали позицію європейців щодо шантажу Путіна. Відомо також, що тепер росіяни націлились на співпрацю з азійськими країнами – Індією, Туреччиною та Китаєм.

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