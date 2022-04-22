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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Компании из списка Stop Bloody Energy начали выходить из российского бизнеса

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 14:51
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Рассказываем о первых результатах проекта, запущенного украинскими энергетиками.
С Россией прекращают сотрудничество мировые энергокомпании
С Россией прекращают сотрудничество мировые энергокомпании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иностранные компании, попавшие в список на сайте украинского проекта Stop Bloody Energy, начали выходить из российского бизнеса и прекращают сотрудничество с Россией.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, которая является одним из инициаторов проекта.

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"Ряд корпораций, опубликованных на сайте, где указаны компании, участвующие в торговле энергоносителями и в производстве энергоносителей в России, это крупнейшие трейдеры, крупнейшие технические компании, крупнейшие поставщики оборудования – уходят с российского рынка", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, Россия получает близко 1 млрд долларов каждый день благодаря торговле энергоресурсами, что позволяет покупать и производить большое количество военной техники. Большую часть доходов страна-агрессор получает благодаря продаже нефти.

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"Поэтому я очень надеюсь, что шестой пакет санкций будет включать запрет на покупку нефти – это ключевое. Я очень надеюсь, что наша инициатива поможет в этом", – добавил Сахарук.

Кто работает с РФ

Недавно на сайте проекта Stop Bloody Energy был расширен список иностранных компаний , которые, несмотря на агрессию России против Украины, продолжают работать с российскими энергетическими компаниями.

Среди них, в частности, 8 японских компаний занимающихся добычей и торговлей газом, а также южнокорейская Kogas — крупнейший в мире импортер LNG.

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Раньше мы рассказывали, зачем был создан проект Stop Bloody Energy, и писали, что украинские энергетики обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической.

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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
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3
Молдова Молдова
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