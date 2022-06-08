Неделю были без света: жителям нескольких районов Донетчины вернули электроснабжение

Жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области вернули электроснабжение. Люди больше недели были без света из-за непрерывных обстрелов российского агрессора.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
В некоторых населенных пунктах света все еще нет
"В целом 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", – сообщили в компании.
Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, которые накануне подверглись обстрелам со стороны российских оккупантов.
Без света все еще остается 313 населённых пунктов Донецкой области. Пока энергетики не могут провести там ремонты из-за боевых действий.
Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.
Энергетики возобновили электричество в Славянске
Ранее мы рассказывали, что энергетики компании ДТЭК вместе с городскими коммунальными службами возобновили электроснабжение Славянска.
Мэр местной администрации отметил, что пока главной проблемой остается отсутствие водоснабжения.
Раньше мы тоже писали, где энергетикам пришлось пять раз возобновлять электроснабжение, и рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.