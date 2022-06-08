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Неделю были без света: жителям нескольких районов Донетчины вернули электроснабжение

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 июня, 15:08
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Энергетики ДТЭК, несмотря на боевые действия, проводят ремонты в разных районах Донецкой области
Несмотря на обстрелы, украинцам возвращают свет
Несмотря на обстрелы, украинцам возвращают свет / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области вернули электроснабжение. Люди больше недели были без света из-за непрерывных обстрелов российского агрессора.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В некоторых населенных пунктах света все еще нет

"В целом 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", – сообщили в компании.

Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, которые накануне подверглись обстрелам со стороны российских оккупантов.

Без света все еще остается 313 населённых пунктов Донецкой области. Пока энергетики не могут провести там ремонты из-за боевых действий.

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Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.

Энергетики возобновили электричество в Славянске

Ранее мы рассказывали, что энергетики компании ДТЭК вместе с городскими коммунальными службами возобновили электроснабжение Славянска.

Мэр местной администрации отметил, что пока главной проблемой остается отсутствие водоснабжения.

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Раньше мы тоже писали, где энергетикам пришлось пять раз возобновлять электроснабжение, и рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.

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