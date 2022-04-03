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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Прогнозы неутешительные? Что будет с ценами на нефть в ближайшее время

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 15:26
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Эксперт рассказал, чего ждать от цен на черное золото уже совсем скоро
Стоимость нефти имеет тенденцию к падению
Стоимость нефти имеет тенденцию к падению / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на черное золото имеют тенденцию к понижение, правда, краткосрочное.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Да, по словам эксперта, можно спрогнозировать падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал.

С чем это связано?

Как говорит Гойлов, президент США Джо Байден заявил, что дал распоряжение ежедневно направлять на рынок по 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва США. Эти продажи начнутся в мае и будут длиться в течение полугода. Данной мерой Байден стремится снизить цены на черное золото и замедлить темпы роста потребительской инфляции.

В общем, на рынок поступит близко 180 млн баррелей нефти.

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Для простого обывателя такой объем может показаться значительным. Но всему миру его хватило бы лишь на 2 дня, поэтому существенного влияния на глобальное соотношение спроса и предложения это не окажет, — говорит эксперт.

По его словам, подъем цен на энергоносители происходит не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

Что с ценами сейчас?

По состоянию на 3 апреля, 15:11 стоимость фьючерсов нефти марки Brent составляет 104,35 долл. за баррель (предыдущее закрытие – 104,71 долл.), а WTI – 99,38 долл. за баррель (100,28 долл. предварительное закрытие).

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Кто поможет решить мировой энергокризис?

Производители нефти в Персидском заливе могут отыграть ключевую роль в снижении волатильности цен на нефть и газ в ближайшие месяцы, если быстро увеличат добычу. Ведь сейчас идет масштабная реструктуризация мирового рынка нефти и газа, в которой решающее значение будет иметь гибкость предложения стран Персидского залива.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпаса, это касается Совета сотрудничества стран Персидского залива, в который входят:

  • Бахрейн;
  • Кувейт;
  • Оман;
  • Катар;
  • Саудовская Аравия;
  • Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы уже видим, что страны Персидского залива готовы быстро инвестировать в водород и помочь всей отрасли снизить кривую расходов", – сказал президент Всемирного банка.

"Сегодня" также писали, кто являются главными потребителями российской нефти, и рассказывали, что происходит с экспортом черного золота сейчас.

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