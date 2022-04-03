Прогнози невтішні? Що буде з цінами на нафту найближчим часом

Експерт розповів, чого чекати від цін на чорне золото вже зовсім скоро

Вартість нафти має тенденцію до падіння / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на чорне золото мають тенденцію до зниження, щоправда, короткострокового.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Так, за словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, натомість легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають до цього потенціал.

З чим це повʼязано?

Як говорить Гойлов, президент США Джо Байден заявив, що дав розпорядження щодня спрямовувати на ринок по 1 млн барелів нафти зі стратегічного резерву США. Ці продажі розпочнуться у травні і триватимуть протягом пів року. Цим заходом Байден прагне знизити ціни на "чорне золото" і сповільнити темпи зростання споживчої інфляції.

Загалом на ринок надійде близько 180 млн барелів нафти.

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Для простого обивателя такий обсяг може бути значним. Але всьому світу його вистачило б лише на 2 дні, тому істотного впливу на глобальне співвідношення попиту та пропозиції це не вплине, — говорить експерт.

За його словами, підйом цін на енергоносії відбувається не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвела до зростання інфляції у світовому масштабі.

Що з цінами зараз?

Станом на 3 квітня 15:11 вартість фʼючерсів нафти марки Brent становить 104,35 дол. за барель (попереднє закриття — 104,71 дол) , а WTI — 99,38 дол. за барель (100,28 попереднє закриття).

Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

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Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Хто допоможе вирішити світову енергокризу?

Виробники нафти у Перській затоці можуть відіграти ключову роль у зниженні волатильності цін на нафту та газ у найближчі місяці, якщо швидко збільшать видобуток. Адже зараз відбувається масштабна реструктуризація світового ринку нафти та газу, в якій вирішальне значення матиме гнучкість пропозиції країн Перської затоки.

За словами президента Світового банку Девіда Малпаса, стосується це Ради співробітництва країн Перської затоки, до якої входять:

Бахрейн;

Кувейт;

Оман;

Катар;

Саудівська Аравія;

Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми вже бачимо, що країни Перської затоки готові швидко інвестувати у водень та допомогти всій галузі знизити криву витрат", – сказав президент Світового банку.

"Сьогодні" також писали, хто є головними споживачами російської нафти, і розповідали, що відбувається з експортом чорного золота зараз.