Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Прогнози невтішні? Що буде з цінами на нафту найближчим часом

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 15:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, чого чекати від цін на чорне золото вже зовсім скоро
Вартість нафти має тенденцію до падіння
Вартість нафти має тенденцію до падіння / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на чорне золото мають тенденцію до зниження, щоправда, короткострокового.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Реклама

Так, за словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, натомість легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають до цього потенціал.

З чим це повʼязано?

Як говорить Гойлов, президент США Джо Байден заявив, що дав розпорядження щодня спрямовувати на ринок по 1 млн барелів нафти зі стратегічного резерву США. Ці продажі розпочнуться у травні і триватимуть протягом пів року. Цим заходом Байден прагне знизити ціни на "чорне золото" і сповільнити темпи зростання споживчої інфляції.

Загалом на ринок надійде близько 180 млн барелів нафти.

Реклама

Для простого обивателя такий обсяг може бути значним. Але всьому світу його вистачило б лише на 2 дні, тому істотного впливу на глобальне співвідношення попиту та пропозиції це не вплине, — говорить експерт.

За його словами, підйом цін на енергоносії відбувається не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвела до зростання інфляції у світовому масштабі.

Що з цінами зараз?

Станом на 3 квітня 15:11 вартість фʼючерсів нафти марки Brent становить 104,35 дол. за барель (попереднє закриття — 104,71 дол) , а WTI — 99,38 дол. за барель (100,28 попереднє закриття).

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Реклама

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Хто допоможе вирішити світову енергокризу?

Виробники нафти у Перській затоці можуть відіграти ключову роль у зниженні волатильності цін на нафту та газ у найближчі місяці, якщо швидко збільшать видобуток. Адже зараз відбувається масштабна реструктуризація світового ринку нафти та газу, в якій вирішальне значення матиме гнучкість пропозиції країн Перської затоки.

За словами президента Світового банку Девіда Малпаса, стосується це Ради співробітництва країн Перської затоки, до якої входять:

  • Бахрейн;
  • Кувейт;
  • Оман;
  • Катар;
  • Саудівська Аравія;
  • Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми вже бачимо, що країни Перської затоки готові швидко інвестувати у водень та допомогти всій галузі знизити криву витрат", – сказав президент Світового банку.

"Сьогодні" також писали, хто є головними споживачами російської нафти, і розповідали, що відбувається з експортом чорного золота зараз.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти