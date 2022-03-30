Нафта РФ виявилася непотрібною? У світі знайшли спосіб знизити ціни на чорне золото

Розповідаємо, які саме країни могли б допомогти вирішити світову енергокризу

Які країни допоможуть вирішити проблему з нафтою - список / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Виробники нафти у Перській затоці можуть відіграти ключову роль у зниженні волатильності цін на нафту та газ у найближчі місяці, якщо швидко збільшать видобуток.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпас, пише агенція Reuters.

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За його словами, зараз відбувається масштабна реструктуризація світового ринку нафти та газу, в якій вирішальне значення матиме гнучкість пропозиції країн Перської затоки.

Малпас мав на увазі Раду співробітництва країн Перської затоки, до якої входять:

Бахрейн;

Кувейт;

Оман;

Катар;

Саудівська Аравія;

Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми вже бачимо, що країни Перської затоки готові швидко інвестувати у водень та допомогти всій галузі знизити криву витрат", – сказав президент Світового банку.

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Нагадаємо, що ОАЕ та Саудівська Аравія володіють здебільшого вільними потужностями у групі ОПЕК+. До цієї групи входять країни-експортери нафти та їхні союзники, РФ також є представником ОПЕК+.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України ОПЕК+ постійно вимагають збільшити видобуток нафти, оскільки експорт російської нафти обмежений санкціями.

Ціни на нафту

Після рекордного зростання до практично 140 доларів за барель ціни на нафту різко обвалилися до 109,60 дол.

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На це безпосередньо вплинула ситуація в Китаї, А саме те, що фінансовий центр Китаю в Шанхаї запустив двоетапне блокування цього величезного міста, закривши мости, тунелі та обмеживши рух шосе.

Таким чином Китай намагається стримати зростання захворюваності на коронавірус, а це провокує новий розпродаж з боку розчарованих інвесторів.

"Сьогодні" також писали, хто є головними споживачами російської нафти і розповідали, що відбувається з експортом чорного золота зараз.