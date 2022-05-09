Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Война ударила по добыче газа в Украине – хватит ли всем голубого топлива

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 13:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В правительстве рассказали о договоренностях Украины с Евросоюзом о поставках природного газа
Украина может обеспечить газом саму себя
Украина может обеспечить газом саму себя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может полностью обеспечить потребности населения газом собственной добычи.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Реклама

По его словам, правительство продолжает сотрудничество с европейскими партнерами по увеличению поставки голубого топлива, несмотря на этот фактор.

"Сейчас уровень добычи газа упал из-за военных действий в восточных областях и на юге, но незначительно – на 3,7% за месяц. В принципе нам достаточно своей добычи, чтобы обеспечить нужды населения", – говорит Шмыгаль.

В настоящее время в украинских хранилищах находится 9 млрд кубометров газа и в результате падения экономики и остановки многих химических и сталеварных гигантов потребление газа в промышленности уменьшилось.

Реклама

Это значит, что у Украины будет достаточно возможностей для закачки через трубопроводы Европы.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что после начала бурного развития экономики наша страна потребует больше газа и поэтому сейчас прорабатываются возможности получения топлива из Европы и LNG-терминалы из Турции.

"Нафтогаз" отключает абонентов

К сожалению, из-за действий российских оккупантов в Украине была отключена одна из газораспределительных станций АО "Донецкоблгаз".

Реклама

Каждый день проблемы в регионе становятся все глубже и уже сейчас пришлось прекратить газоснабжение для более полутора тысячи абонентов.

В некоторых местах с повреждениями настолько сильный пожар, что ремонтные бригады даже не могут их обследовать.

"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" продолжает присылать платежки украинцам с разрушенным жильем, и рассказывали, на сколько компания отложила переход на новые платежки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять