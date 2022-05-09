Война ударила по добыче газа в Украине – хватит ли всем голубого топлива

В правительстве рассказали о договоренностях Украины с Евросоюзом о поставках природного газа

Украина может обеспечить газом саму себя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может полностью обеспечить потребности населения газом собственной добычи.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, правительство продолжает сотрудничество с европейскими партнерами по увеличению поставки голубого топлива, несмотря на этот фактор.

"Сейчас уровень добычи газа упал из-за военных действий в восточных областях и на юге, но незначительно – на 3,7% за месяц. В принципе нам достаточно своей добычи, чтобы обеспечить нужды населения", – говорит Шмыгаль.

В настоящее время в украинских хранилищах находится 9 млрд кубометров газа и в результате падения экономики и остановки многих химических и сталеварных гигантов потребление газа в промышленности уменьшилось.

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Это значит, что у Украины будет достаточно возможностей для закачки через трубопроводы Европы.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что после начала бурного развития экономики наша страна потребует больше газа и поэтому сейчас прорабатываются возможности получения топлива из Европы и LNG-терминалы из Турции.

"Нафтогаз" отключает абонентов

К сожалению, из-за действий российских оккупантов в Украине была отключена одна из газораспределительных станций АО "Донецкоблгаз".

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Каждый день проблемы в регионе становятся все глубже и уже сейчас пришлось прекратить газоснабжение для более полутора тысячи абонентов.

В некоторых местах с повреждениями настолько сильный пожар, что ремонтные бригады даже не могут их обследовать.

"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" продолжает присылать платежки украинцам с разрушенным жильем, и рассказывали, на сколько компания отложила переход на новые платежки.