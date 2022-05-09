Війна вдарила по видобутку газу в Україні – чи вистачить усім блакитного палива

В уряді розповіли про домовленості України з Євросоюзом про постачання природного газу

Україна може забезпечити газом саму себе / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може повністю забезпечити потреби населення газом власного видобутку.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна".

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За його словами, уряд продовжує співпрацю з європейськими партнерами щодо збільшення постачання блакитного палива, попри цей фактор.

"Наразі рівень видобутку газу впав через ведення воєнних дій у східних областях та на півдні, але незначно – на 3,7% за місяць. У принципі нам достатньо свого видобутку, щоб забезпечити потреби населення", – каже Шмигаль.

Наразі в українських сховищах зберігається 9 млрд кубометрів газу і внаслідок падіння економіки та зупинки багатьох хімічних та сталеварних гігантів споживання газу в промисловості зменшилося.

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Це означає, що Україна матиме достатньо можливостей для закачки через трубопроводи Європи.

Крім цього, Шмигаль наголосив, що після початку бурхливого розвитку економіки наша країна потребуватиме більше газу і тому зараз опрацьовуються можливості отримання палива з Європи та LNG-терміналів з Туреччини.

"Нафтогаз" відключає абонентів

На жаль, через дії російських окупантів в Україні було відключено одну з газорозподільних станцій АТ "Донецькоблгаз".

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Щодня проблеми у регіоні стають дедалі глибшими і вже зараз довелося припинити газопостачання для понад півтори тисячі абонентів.

У деяких місцях з пошкодженнями настільки сильна пожежа, що ремонтні бригади навіть не можуть їх обстежити.

"Сьогодні" також писали, чому "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки українцям зі зруйнованим житлом, та розповідали, на скільки компанія відклала перехід на нові платіжки.