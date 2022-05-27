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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки – у чому їхня унікальність

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 17:01
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Розповідаємо, у чому унікальність запропонованих будинків для переселенців
Для українців збудують будинки за новим проектом
Для українців збудують будинки за новим проектом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Академія будівництва України запропонувала новий проект швидкого зведення житла для тих українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних 8-квартирних будинків.

Про це розповів директор науково-технічного центру Іван Перегінець агентству "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, великі проекти багатоповерхового житла, які пропонує Офіс президента та Мінрегіон, не можуть здійснюватися швидко.

"Ми запропонували універсальніший формат житлового будинку для територіальних громад – це 8-квартирний житловий будинок. Ми пропрацювали близько 30 ескізних проектів і вийшли на фінішну пряму щодо затвердження проектної документації", – зазначив Перегінець.

Перегінець наголосив, що вони вже запланували співпрацю з низкою об’єднаних територіальних громад і розробили меморандум про виділення землі під будівництво.

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Будівництво таких будинків займе близько 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей, які потребують житла. Також цей проект можна реалізувати у вигляді окремих мікрорайонів.

"Гадаю, що почнемо над цим працювати буквально за місяць-два. Запрошую всіх голів територіальних громад звертатися щодо цього до Академії будівництва", – додав директор НТЦ.

Будівництво в Україні

Станом на кінець травня будівельні роботи активно ведуть у багатьох областях України, найбільш жваво – у західних та центральних областях:

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  • у Черкаській області 92% майданчиків працюють;
  • на Закарпатті та Волині відновили спорудження 88% ЖК;
  • Івано-Франківська область 86%;
  • Рівненська область 85%;
  • Тернопільська область 81%;
  • Львівська область 79%;
  • Вінницька область 79%;
  • Полтавська область 72%.

У Харкові, Чернігові, Бучі та Ірпені темпи відновлення будівництва повільніша, а у столиці цей показник становить 17%.

"Сьогодні" раніше писали, хто заплатить за будівництво зруйнованого житла і розповідали, за якою схемою будуть відбудовувати зруйновані міста та села.

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