Завдяки ЗСУ: енергетики повернули світло на Донбасі

7 тисяч родин у 20 населених пунктах Донецької області тепер знову зі світлом

Енергетики ДТЕК інтенсивно працюють над відновленням світла весь період війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За добу 21 червня українські енергетики повернули світло для 7 тисяч родин у 20 населених пунктах Донецької області, що постраждали від бойових дій.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, світло повернули:

для 7133 родин у 20 населених пунктах Краматорського, Бахмутського та Покровського районів (на Авдіїївському та Бахмутському напрямках, де ворог зосередив наступальні дії);

(на Авдіїївському та Бахмутському напрямках, де ворог зосередив наступальні дії); для 927 родин Криворізького району Дніпропетровщини. Зокрема, в один з населених пунктів Зеленодольської громади, який страждає від постійних обстрілів.

"Вчора електропостачання там повністю відновили, але вночі ворог знову обстріляв село та залишив без електрики 386 домівок. Відновити роботу ліній фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі планують до кінця дня, щойно отримають дозвіл від військових", – повідомляють в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК передав захисникам пальне

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

"Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", – сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримали від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

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Раніше ми писали, чому Україна настільки важлива для Європи, а також розповідали, хто такі "Герої енергетичного фронту".