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Brent та WTI втрачають позиції: що відбувається з цінами на нафту

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 11:06
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Розповідаємо, що відбувається зі світовими цінами на нафту на тлі зниження видобутку чорного золота в Росії
Ціни на нафту знову змінюють курс
Ціни на нафту знову змінюють курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові ціни на еталонні марки нафти почали знижуватися після рішення організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшити видобуток чорного золота.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,31 дол. — до 117,25 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту WTI стали дешевшими на 0,47 дол. – 116,32 доларів.

Станом на 3 червня 10:00 за київським часом ціна на Brent складає 116,67 доларів, а WTI – 111,26 дол.

Про що домовилися країни ОПЕК

Країни-експортери нафти та союзники домовилися збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в РФ: до 648 тис барелів на добу у липні та серпні. Зазначається, що в Росії видобуток упав приблизно на 1 мільйон барелів на добу через санкції.

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При цьому аналітики вважають, що видобуток нафти в РФ знижуватиметься і надалі на тлі війни в Україні та заборони ЄС на російську нафту.

Росія знову шантажує газом

Кремлівський газовий монополіст продовжує шантажувати країни Європи. Нещодавно "Газпром" перекрив постачання ресурсу в ще дві країни.

З 1 червня без блакитного палива газу залишилися фірма з Данії Orsted Salg&Service та німецька Shell Energy Europe Limited. Компанії відмовилися оплачувати газ у рублях.

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31 травня до Газпромбанку не було переведено платежі за квітень за новою схемою Москви, і Газпром виписав попередження про припинення постачання газу з 1 червня.

Обмеження діятимуть до здійснення виплат за "встановленим порядком".

Раніше ми розповідали, що в Україні було заарештовано активи російської нафтової компанії "Роснефть". Також ми писали, яка країна погодилася закуповувати російський газ та вже планує підписати трирічний контракт. писали,

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