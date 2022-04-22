Ціни на нафту різко впали — скільки зараз коштує Brent і WTI

Розповідаємо, скільки коштує Brent і WTI, та які чинники тиснуть на їхні ціни

Ціни на нафту змінили свій напрямок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час ранкових торгів в пʼятницю, 22 квітня, нафтові котирування опустилися після недавнього зростання. Тож вони можуть завершити цей тиждень зниженням приблизно на 4% через побоювання уповільнення зростання світової економіки та попиту на пальне.

Про це свідчать дані Investing.

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Так, чинниками, що негативно впливають на вартість нафти, можна назвати:

погіршення Міжнародним валютним фондом прогнозу зростання світової економіки у 2022 році до 3,6% порівняно із січневою оцінкою у 4,4%;

зниження Світовим банком прогнозу зростання глобального ВВП у поточному році до 3,2%. У січні він очікував зростання світової економіки на 4,1%;

спалах COVID-19 у Китаї, найбільшому у світі імпортері енергоносіїв. Поширення вірусу та покликані стримати його локдауни уповільнюють економічне зростання та попит на паливо в країні.

Також ринок оцінює перспективи відмови Європи від російської нафти.

Скільки коштує Brent і WTI

Станом на 22 квітня 13:57 за київським часом вартість нафти еталонної марки Brent становила 106,77 дол. за барель(попереднє закриття — 108,33 дол.), WTI — 102,27 дол. (попереднє закриття 103,79 дол.).

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Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Що буде з цінами на нафту в майбутньому?

Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов заявив, що ціни на чорне золото мають тенденцію до зниження, щоправда, короткострокового. За словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, натомість легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають до цього потенціал.

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Гойлов заявив, що зростання цін відбувалося не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвела до зростання інфляції у світовому масштабі.

Ми також писали, хто є головними споживачами російської нафти, а також розповідали, що в Росії придумали, як обійти нафтове ембарго.