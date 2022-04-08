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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Логічна плата за співпрацю з Кремлем": хто спершу допоможе Україні відновити енергетику

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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8 квітня, 18:25
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За словами експертів, ці країни повинні відіграти основну роль у післявоєнному відновленні України
В першу чергу допомогти Україні повинен ЄС
В першу чергу допомогти Україні повинен ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зруйнована енергетична інфраструктура України після війни потребуватиме міжнародної допомоги у її відновленні. Основна роль для цього відводиться Європейському Союзу

Про це заявив колишній директор секретаріату європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач в публікації для американського аналітичного центру Atlantic Council.

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За його словами, Європейський Союз вже повинен почати підготовку до своєї ролі ключового інституційного прихильника повоєнного відновлення України. Адже відновлення України вимагає комплексного підходу, який виходить далеко за рамки фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури та зруйнованих міст України.

Фінансування відновлення України – моральний обов'язок Заходу. Українці борються за свою свободу, а також за наші цінності та нашу безпеку. Крім того, багато європейських країн заробили багато грошей, ведучи справи з Росією, і не бажають розривати свої зв'язки з Москвою, незважаючи на ескалацію агресії путінського режиму щодо України в роки, що передували нинішньому вторгненню", — наголосив Копач.

Він вважає, що "підтримка повоєнної України є логічною платою за це раннє співробітництво Кремля".

Також Копач наголосив на тому, що Фонд енергоефективності, що вже існує в Україні, може зіграти велику роль в створенні правильної інституційної основи для післявоєнного відновлення України енергетичного сектору.

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"Нафтогаз" домовляється з ЄС

Україна готова активно включитись в процес відмови російського блакитного палива, а сам "Нафтогаз" вже домовляється про поставки скрапленого газу.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, Україна вітає ініціативу Європи щодо централізованої закупівлі газу. Він нагадав, що ця ідея зовсім не нова.

"Ці питання обговорювалися в контексті нашої позиції про необхідність зупинки "Північного потоку – 2". Але тоді країни ЄС розділилися, і не всі підтримували цю ідею", – сказав міністр.

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Галущенко зазначав, що тепер Європа змогла домовитись і навіть говорить про можливість за два роки відмовитися від російського газу. Хоча, на думку очільника відомства, це можна зробити і раніше.

Шляхом до цього є LNG, тобто скраплений природний газ, і Україна вже включається у процес його закупівлі.

"Сьогодні" також писали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям, і розповідали, хто відмовився купувати блакитне паливо у "Газпрому".

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