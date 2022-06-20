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Світовий ринок завмер в очікуванні? В Іраку вирішили, що робити зі здобиччю нафти

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 14:09
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У травні країна оновила рекорд із доходів від місячного експорту нафти, отримавши $11,4 млрд.
В Іраку вирішили збільшити видобуток нафти
В Іраку вирішили збільшити видобуток нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ірак планує практично вдвічі збільшити видобуток нафти. Так, до кінця 2027 року в країні хочуть видобувати до 8 млн. барелів чорного золота на добу.

Таку заяву зробив міністр нафти Іраку Іхсан Абд аль-Джаббар, повідомляють ЗМІ.

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Зазначимо, що навесні 2020 року країни ОПЕК домовилися з іншими нафтовидобувними країнами про скорочення видобутку чорного золота на 9,7 млн. барелів на добу. Так сталося через економічні наслідки коронавірусу, коли на ринку утворився нерозпроданий запас нафти.

Згодом умови угоди неодноразово коригували. Наприклад, із серпня 2021 року альянс щомісяця збільшував видобуток на 400 тис. барелів на добу, у травні 2022 року – на 432 тис. барелів, а з червня – на 648 тис. На червень обмеження становлять 1,296 млн барелів на добу.

Для Іраку дозволений рівень видобутку на липень становитиме 4,58 млн. барелів на добу. У травні країна заробила 11,4 млрд. доларів на експорті нафти, оновивши рекорд з доходів.

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Ціни на нафту

Вартість нафти почала знижуватись після того, як США почали вивільняти стратегічні запаси чорного золота, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники (ОПЕК+) наростили видобуток.

"Очевидно, що макроекономічні фактори впливають на нафту в даний момент, а не фундаментальні фактори, які, як і раніше, надають підтримку"у, – розповів голова відділу досліджень сировинних товарів ING, Уоррен Паттерсон.

При цьому аналітики зазначають, що з початком літнього сезону у світі відбудеться зростання попиту на нафтопродукти.

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Раніше ми розповідали, яка країна збільшили закупівлю російської нафти незважаючи на санкції. Також ми писали, яка країна більша не зможе отримувати російську нафту по жодному з існуючих шляхів.

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