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Світові ціни на нафту різко впали – у чому причина

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 13:03
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на нафту та чому
Світові ціни на нафту знову змінилися
Світові ціни на нафту знову змінилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 20 червня, ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися. Для цього є об'єктивні причини, а саме — уповільнення глобального економічного та зростання попиту на пальне, через що постачання точно не скоротяться.

Як пише Reuters, нафта Brent подешевшала на 0,1%, а американська West Texas Intermediate (WTI) – на 0,2%.

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Так, за барель нафти Brent зараз просять 112,05 доларів, а за WTI – 107,45 дол. за барель. При цьому фахівці зазначають. що вартість нафти коливатиметься й надалі.

Що впливає ціни?

Вартість нафти почала знижуватись після того, як США почали вивільняти стратегічні запаси чорного золота, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники (ОПЕК+) наростили видобуток.

"Очевидно, що макроекономічні фактори впливають на нафту в даний момент, а не фундаментальні фактори, які, як і раніше, надають підтримку", – розповів голова відділу досліджень сировинних товарів ING, Уоррен Паттерсон.

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Нафтовий союз Росії

Поки багато країн світу відмовляються від ресурсів агресора і впроваджують ембарго на російську нафту, є й ті, хто нарощує імпорт із Росії, незважаючи на всі обмеження

Наприклад, у травні 2022 року імпорт сирої нафти з РФ до Китаю зріс на 55% у річному обчисленні. Різко збільшила покупку дешевої російської нафти та вугілля також Індія. При чому енергоресурси купувалися зі знижкою 30%.

Пояснюють це тим, що раптова зупинка імпорту сировини нібито підвищить світові ціни та зашкодить споживачам.

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Раніше ми писали, що ЄС оголосив про нафтовим ембарго, що передбачає повну відмову від імпорту російської нафти танкерами через шість місяців і від нафтопродуктів РФ – через вісім місяців Водночас ще один нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини

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4
Японія Японія
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5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
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Британія Британія
$117,9
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Тайвань Тайвань
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