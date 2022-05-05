На Київщині вже майже відновили електропостачання – кому світло повернули повністю

ДТЕК завершує відновлення електропостачання до звільненої від російських окупантів Київщини

На Київщині відновлюють світло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Компанія ДТЕК завершує відновлення електропостачання у містах Київської області. У деяких населених пунктах усі ремонти вже провели.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

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Працюють бригади з різних областей

"Ми вже майже завершуємо відновлення після звільнення Київщини від окупантів. Працює 13 бригад з Одеської області, 4 – з Дніпропетровської, 8 – з Києва, решта – це Київські регіональні мережі", – розповів Сахарук.

Він зазначив, що енергетики ДТЕК повністю завершили відновлення електропостачання у Броварському районі Київщини, а Вишгородський, Бучанський та Макарівський райони знаходяться на фінальній стадії.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли, що планують повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені унаслідок обстрілів російських окупантів.

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Завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни

Раніше ми розповідали про героїв тилу – людей, які працюють на критично важливих ділянках, щодня ризикуючи своїм життям.

24 лютого російські військові захопили ЧАЕС. Утримували станцію та всіх її співробітників більше місяця. А мешканців довколишніх сіл залишили без світла – обвалили дерева на високовольтні лінії електропередач. Лише 3 квітня, коли російські війська залишили територію станції, до Чорнобильської зони змогли зайти ремонтні бригади.

Як ціною здоров'я енергетики повертали світло на Київщину, читайте у нашому матеріалі.

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Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.