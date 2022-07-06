На повідку у РФ: які країни збільшили покупки газу, нафти та вугілля у агресора

Поки Європа нарощує тиск на РФ і відмовляється від її енергоресурсів, країни Азії, навпаки – збагачують бюджет агресора

Індія та Китай продовжують скуповувати російські енергоресурси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія та Китай залишаються основними покупцями російської нафти, газу та вугілля. Тільки за останні три місяці РФ заробила 24 млрд доларів, продаючи свої енергоресурси в ці країни.

Як пише видання Bloomberg, лише Китай витратив на покупки 18,9 млрд дол. – удвічі більше, ніж у 2021 році.

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Хто купує російську нафту

Індія збільшила закупівлі ще сильніше. Країна заплатила Росії 5,1 млрд дол., що більш ніж у п'ять разів більше, ніж рік тому.

Наголошується, що Китай купує ті енергоресурси, які Росія ще може експортувати через трубопроводи та тихоокеанські порти. А ось Індія частіше купує вантажі з Атлантики, яких більше потребують країни Європи.

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Росія втратила важливий проєкт з видобутку нафти

Російська "Роснафта" через санкції не може запустити проєкт з видобутку копалин в Арктиці. Інвестори оцінювали його в 70 млрд доларів.

Як зазначив голова ОП Андрій Єрмак, до кінця десятиліття РФ планувала видобувати там 2% нафти у світі. Але тепер запуск проєкту відкладено щонайменше до 2029 року.

Раніше "Сьогодні" розповідали, чому ціни на нафту можуть зрости до високих показників у розмірі 380 дол. за барель. Також ми писали, що у Туреччині знайшли запаси нафти на 1 млрд дол.