Нафту в Європу почали доставляти по-іншому: що це означає для Росії

Вперше за шість років сиру нафту було доставлено з США до Іспанії на супертанкері.
Про це повідомляє видання Влоомберг.
Судно Solana доставило частину своїх 2 млн. барелів нафтопродуктів в іспанський порт Більбао в середині квітня. Додаткові барелі нафти були розвантажені у Вільгельмсхафені, Німеччині та Роттердамі.
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На сам танкер нафту завантажили у США з невеликих суден, під час стоянки в Мексиканській затоці, а після цього танкер уже вирушив до Європи.
Зазвичай американська нафта поставляється до Європи на менших судах вантажопідйомністю від 600 тис. до 1 млн барелів.
Зелене паливо України
Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів фермер Віктор Шеремета.
Він розповів, що з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля — екологічніше паливо, ніж нафту.
Нагадаємо, РФ вирішила закрити дані про видобування та експорт нафти та газу. Все тому, що в Росії вважають, що така інформація "була використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".
Також ми розповідали, що вченим вдалося запустити у космос супутники за допомогою водневої гармати .