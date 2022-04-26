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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нафту в Європу почали доставляти по-іншому: що це означає для Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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26 квітня, 16:08
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Аналіки вважають, що нафту транспортуватимуть на супертанкерах все частіше, оскільки клієнти в США та Європі шукають альтернативи російському паливу".
США організували доставку 2 млн барелів нафти до Європи
США організували доставку 2 млн барелів нафти до Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вперше за шість років сиру нафту було доставлено з США до Іспанії на супертанкері.

Про це повідомляє видання Влоомберг.

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Судно Solana доставило частину своїх 2 млн. барелів нафтопродуктів в іспанський порт Більбао в середині квітня. Додаткові барелі нафти були розвантажені у Вільгельмсхафені, Німеччині та Роттердамі.

На сам танкер нафту завантажили у США з невеликих суден, під час стоянки в Мексиканській затоці, а після цього танкер уже вирушив до Європи.

Зазвичай американська нафта поставляється до Європи на менших судах вантажопідйомністю від 600 тис. до 1 млн барелів.

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Зелене паливо України

Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів фермер Віктор Шеремета.

Він розповів, що з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля — екологічніше паливо, ніж нафту.

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Нагадаємо, РФ вирішила закрити дані про видобування та експорт нафти та газу. Все тому, що в Росії вважають, що така інформація "була використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Також ми розповідали, що вченим вдалося запустити у космос супутники за допомогою водневої гармати .

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
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