Нафту в Європу почали доставляти по-іншому: що це означає для Росії

Аналіки вважають, що нафту транспортуватимуть на супертанкерах все частіше, оскільки клієнти в США та Європі шукають альтернативи російському паливу".

США організували доставку 2 млн барелів нафти до Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вперше за шість років сиру нафту було доставлено з США до Іспанії на супертанкері.

Про це повідомляє видання Влоомберг.

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Судно Solana доставило частину своїх 2 млн. барелів нафтопродуктів в іспанський порт Більбао в середині квітня. Додаткові барелі нафти були розвантажені у Вільгельмсхафені, Німеччині та Роттердамі.

На сам танкер нафту завантажили у США з невеликих суден, під час стоянки в Мексиканській затоці, а після цього танкер уже вирушив до Європи.

Зазвичай американська нафта поставляється до Європи на менших судах вантажопідйомністю від 600 тис. до 1 млн барелів.

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Зелене паливо України

Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів фермер Віктор Шеремета.

Він розповів, що з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля — екологічніше паливо, ніж нафту.

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Нагадаємо, РФ вирішила закрити дані про видобування та експорт нафти та газу. Все тому, що в Росії вважають, що така інформація "була використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Також ми розповідали, що вченим вдалося запустити у космос супутники за допомогою водневої гармати .