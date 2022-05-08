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Нафти не буде? ЄС придумав, як заблокувати доступ Росії до світового ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 травня, 16:26
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Мова йде про заборону страхування суден, що перевозять нафту з Росії
Подібну тактику Європа вже застосовувала раніше
Подібну тактику Європа вже застосовувала раніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС розглядає можливість ввести заборону на страхування суден, що перевозять нафту з Росії. Цей крок є частиною шостого пакета санкцій, які чиновники ЄС готують проти Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За словами директора компанії Frontline Ltd, яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів, Дарса Барстада, таке рішення фактично заблокує доступ Росії до нафтових ринків. Це було б дуже сильною перешкодою для експорту російської нафти.

Як зазначив Барстад, після введення заборони компанії здебільшого будуть відмовлятися перевозити російську нафту, оскільки не зможуть застрахувати судна від загроз для навколишнього середовища.

Нагадаємо, що таку тактику Європа використала десять років тому для скорочення експорту іранської нафти, щоб змусити Тегеран вести переговори щодо своєї ядерної програми.

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ЄС презентував шостий пакет санкцій

4 травня у Європарламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка розповіла про чергові обмеження проти Росії.

Серед важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора – їх усіх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

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Останнім і найважливішим елементом нового пакета санкцій є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

Раніше ми писали, що в США придумали, як розібратися з високими цінами на нафту, а також розповідали, хто винен у тому, що вартість нафти різко зростає.

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