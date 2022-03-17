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Росія вбиває українців заробляючи на продажу газу та нафти – Тімченко

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17 березня, 16:12
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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко розповів, як Росія фінансує війну проти українців
Як Росія фінансує вбивства українців
Як Росія фінансує вбивства українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу своїх нафти і газу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американській телерадіокомпанії FOX.

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За його словами, гроші від продажу цих енергоресурсів Росія використовує у війні проти України.

"Кожен долар, сплачений за російську нафту та газ, перетворюється на кулі, якими вбивають українців", – сказав Тімченко.

Він наголосив, що Україна цінує запроваджені Заходом санкції і сподівається, що коли доходи від нафти в Росії вичерпаються, російські військові зупиняться.

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Тімченко додав, що ситуація в Україні складна, однак ремонтні бригади ДТЕК цілодобово продовжують відновлювати електропостачання для людей навіть під обстрілами.

"Це приклад героїзму співробітників нашої компанії. Вони роблять усе можливе, щоб люди мали світло та тепло", – підсумував Тімченко.

Блокування "нафтогазових" коштів

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонував заморозити кошти, які Росія отримує за газ, що постачається європейським споживачам на спеціальних рахунках до завершення війни проти України.

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За його словами, агресор не має права розпоряджатися ними, доки в країні триває війна і блокування цих активів допоможе пришвидшити її завершення.

"Сьогодні" також писали, яка країна заявила про відмову від російського газу і хто готується побудувати водородний трубопровід для зменшення залежності від РФ.

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