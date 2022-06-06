Збити ціни на нафту не так просто – з ким намагаються домовитися США

Розповідаємо, чому Сполучені Штати не зможуть домовитись з Іраком чи Венесуелою

США мають лише "погані варіанти" як знизити ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Візит Байдена до Саудівської Аравії навряд чи призведе до зниження цін на нафту, оскільки у президента США мало способів, як це зробити.

Про це повідомляє міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон, передає видання New York Times

Реклама

"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти, напевно, гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток", – заявив Річардсон.

Справа в тому, що дві інші нафтовидобувні країни – Іран та Венесуела, які могли б збільшити видобуток чорного золота, не в дуже гарних стосунках зі Сполученими Штатами.

Зокрема їх значною мірою відрізали від світового ринку західні санкції. Це означає, що для Байдена було б ризиковано укладати будь-які угоди з їх лідерами.

Реклама

Ще одна погана новина полягає у тому, що навіть Саудівська Аравія, яка має найбільш вільні виробничі потужності, не може самостійно швидко збити ціни, оскільки виробництво РФ скорочується і може впасти ще більше.

Санкції проти Росії

Внаслідок запровадження проти Росії західних санкцій, повністю втратить можливість постачати нафту агресора Сербія.

Шостий пакет обмежень від ЄС передбачає заборону купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем.

Реклама

Справа в тому, що раніше російська нафта потрапляла до Сербії через Адріатичний нафтопровід, однак санкції більше не дозволять цього робити і країна залишиться повністю без кривавих ресурсів.

Тепер серби планують почати закупівлі будь-яких інших видів сирої нафти окрім продукту агресора, наприклад, країна вже мала раніше домовленості з Іраком.

"Сьогодні" раніше писали, яких втрат зазнає енергосектор РФ і розповідали, яке майно безповоротно втратила російська "Татнафта".