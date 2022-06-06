Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Збірна України програла Вельсу ❗ Загроза котла на Донбасі 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Збити ціни на нафту не так просто – з ким намагаються домовитися США

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 09:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чому Сполучені Штати не зможуть домовитись з Іраком чи Венесуелою
США мають лише "погані варіанти" як знизити ціни на нафту
США мають лише "погані варіанти" як знизити ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Візит Байдена до Саудівської Аравії навряд чи призведе до зниження цін на нафту, оскільки у президента США мало способів, як це зробити.

Про це повідомляє міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон, передає видання New York Times

Реклама

"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти, напевно, гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток", – заявив Річардсон.

Справа в тому, що дві інші нафтовидобувні країни – Іран та Венесуела, які могли б збільшити видобуток чорного золота, не в дуже гарних стосунках зі Сполученими Штатами.

Зокрема їх значною мірою відрізали від світового ринку західні санкції. Це означає, що для Байдена було б ризиковано укладати будь-які угоди з їх лідерами.

Реклама

Ще одна погана новина полягає у тому, що навіть Саудівська Аравія, яка має найбільш вільні виробничі потужності, не може самостійно швидко збити ціни, оскільки виробництво РФ скорочується і може впасти ще більше.

Санкції проти Росії

Внаслідок запровадження проти Росії західних санкцій, повністю втратить можливість постачати нафту агресора Сербія.

Шостий пакет обмежень від ЄС передбачає заборону купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем.

Реклама

Справа в тому, що раніше російська нафта потрапляла до Сербії через Адріатичний нафтопровід, однак санкції більше не дозволять цього робити і країна залишиться повністю без кривавих ресурсів.

Тепер серби планують почати закупівлі будь-яких інших видів сирої нафти окрім продукту агресора, наприклад, країна вже мала раніше домовленості з Іраком.

"Сьогодні" раніше писали, яких втрат зазнає енергосектор РФ і розповідали, яке майно безповоротно втратила російська "Татнафта".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Посібники агресора
Хто допомагає РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти