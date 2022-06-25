Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Сербія опинилася на роздоріжжі: чому країна змушена шукати альтернативу російській нафті

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 17:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
А поки Сербія, за словами президента, працює над новими сховищами і знаходить їх у приватних комерційних структурах
Президент країни Олександр Вучич заявив, що поставки сировини скоро стануть неможливими
Президент країни Олександр Вучич заявив, що поставки сировини скоро стануть неможливими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що поставки нафти через компанії, що належать громадянам з Росії, скоро стануть неможливими. А все через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з РФ. Тож країна повинна знайти альтернативу російській сировині.

Про це повідомляє місцеве видання Kurir.

Реклама

"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти рішення і заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних комерційних структур", – сказав Вучич.

За його словами, зараз в країні найнижчі ціни на бензин в регіоні, проте Сербія може зіткнутися з проблемами найближчим часом.

Росія підкупила дешевизною?

Попри вищезгадане, наприкінці травня 2022 року Сербія заявила про намір підписати з Росією контракт на три роки, за яким закуповуватиме газ агресора за низькими цінами протягом всього цього часу. Відповідне рішення ухвалили після розмови президентів двох країн — Олександра Вучича та Володимира Путіна.

Реклама

Ціна, озвучена Росією, виявилася вкрай вигідною для Сербії. Вучич тоді направив лист директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб обговорити нові обсяги газу, адже через промисловий прогрес його країна потребує більшої кількості газу.

Ба більше, президент балканської країни обговорив з Путіним подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Раніше ми розповідали, чому ціни на нафту змінили свій курс на стрімке зростання, а також писали, як РФ обходить санкції Заходу.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більшіі суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти