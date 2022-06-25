Сербія опинилася на роздоріжжі: чому країна змушена шукати альтернативу російській нафті

А поки Сербія, за словами президента, працює над новими сховищами і знаходить їх у приватних комерційних структурах

Президент країни Олександр Вучич заявив, що поставки сировини скоро стануть неможливими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що поставки нафти через компанії, що належать громадянам з Росії, скоро стануть неможливими. А все через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з РФ. Тож країна повинна знайти альтернативу російській сировині.

Про це повідомляє місцеве видання Kurir.

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"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти рішення і заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних комерційних структур", – сказав Вучич.

За його словами, зараз в країні найнижчі ціни на бензин в регіоні, проте Сербія може зіткнутися з проблемами найближчим часом.

Росія підкупила дешевизною?

Попри вищезгадане, наприкінці травня 2022 року Сербія заявила про намір підписати з Росією контракт на три роки, за яким закуповуватиме газ агресора за низькими цінами протягом всього цього часу. Відповідне рішення ухвалили після розмови президентів двох країн — Олександра Вучича та Володимира Путіна.

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Ціна, озвучена Росією, виявилася вкрай вигідною для Сербії. Вучич тоді направив лист директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб обговорити нові обсяги газу, адже через промисловий прогрес його країна потребує більшої кількості газу.

Ба більше, президент балканської країни обговорив з Путіним подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Раніше ми розповідали, чому ціни на нафту змінили свій курс на стрімке зростання, а також писали, як РФ обходить санкції Заходу.