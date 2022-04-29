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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Знову рвуться вгору! Чому ціни на нафту Brent та WTI раптово змінили курс

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 17:15
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Розповідаємо, скільки зараз коштує нафта еталонних марок, та що вплинуло на зміну її курсу
Ціни на нафту поступово зростають
Ціни на нафту поступово зростають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти після недавнього зниження змінила свій курс на зростання. Більшість експертів пояснює це побоюваннями щодо перебоїв із поставками, адже західні санкції обмежують експорт нафти з метою подальшої тотальної відмови.

Про це свідчить інформація Reuters та Investing.

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Так, за даними останнього джерела, рішення щодо ембарго на російську нафтй буде, ймовірно, оголошено наступного тижня. На понеділок, 2 травня, вже призначено екстрену нараду міністрів енергетики блоку.

Ембарго, як відомо, змусить європейських покупців шукати обмежене коло постачальників, щоб замінити їх нафтою на імпорт з Росії.

У пʼятницю, 29 квітня о 16:54 за київським часом вартість фʼючерсів еталонної марки Brent на біржі становила 108,77 дол. за барель, WTI — 106,67 дол. за барель.

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Вартість нафти
Вартість нафти / Фото: Investing.com

Вартість нафти
Вартість нафти / Фото: Investing.com

Як інформує агентство Reuters, ціни на нафту проявляють таку волатильність і через те, що Пекін не проявив жодних ознак послаблення заходів з локдауну, незважаючи на вплив на його економіку та глобальні ланцюжки поставок.

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Важливі закони США

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі війни між Росією та Україною.

Як розповіла повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтервʼю "24 каналу", її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

Нагадаємо, що ЄС готує "розумні санкції" щодо імпорту нафти РФ, яка є другим у світі експортером сировини після Саудівської Аравії. На думку деяких аналітиків, перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції 24 квітня також може підтримати ціни на нафту.

Раніше ми писали, коли Європа повністю відмовиться від нафти агресора.

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