Знову рвуться вгору! Чому ціни на нафту Brent та WTI раптово змінили курс

Розповідаємо, скільки зараз коштує нафта еталонних марок, та що вплинуло на зміну її курсу

Ціни на нафту поступово зростають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти після недавнього зниження змінила свій курс на зростання. Більшість експертів пояснює це побоюваннями щодо перебоїв із поставками, адже західні санкції обмежують експорт нафти з метою подальшої тотальної відмови.

Про це свідчить інформація Reuters та Investing.

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Так, за даними останнього джерела, рішення щодо ембарго на російську нафтй буде, ймовірно, оголошено наступного тижня. На понеділок, 2 травня, вже призначено екстрену нараду міністрів енергетики блоку.

Ембарго, як відомо, змусить європейських покупців шукати обмежене коло постачальників, щоб замінити їх нафтою на імпорт з Росії.

У пʼятницю, 29 квітня о 16:54 за київським часом вартість фʼючерсів еталонної марки Brent на біржі становила 108,77 дол. за барель, WTI — 106,67 дол. за барель.

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Вартість нафти / Фото: Investing.com

Вартість нафти / Фото: Investing.com

Як інформує агентство Reuters, ціни на нафту проявляють таку волатильність і через те, що Пекін не проявив жодних ознак послаблення заходів з локдауну, незважаючи на вплив на його економіку та глобальні ланцюжки поставок.

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Важливі закони США

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі війни між Росією та Україною.

Як розповіла повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтервʼю "24 каналу", її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

Нагадаємо, що ЄС готує "розумні санкції" щодо імпорту нафти РФ, яка є другим у світі експортером сировини після Саудівської Аравії. На думку деяких аналітиків, перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції 24 квітня також може підтримати ціни на нафту.

Раніше ми писали, коли Європа повністю відмовиться від нафти агресора.