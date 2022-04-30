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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Вдарять по козирю Путіна – коли ЄС планує відмовитися від російської нафти

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 18:43
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У Європі зрозуміли, що настав час завдати рішучого удару по російській економіці
Російська нафта таки буде під забороною
Російська нафта таки буде під забороною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз має намір впровадити заборону на російську нафту до кінця 2022 року. Обмеження на імпорт вводитимуть поступово.

Як повідомляє Bloomberg, у рамках нового, шостого пакета санкцій проти РФ також мають намір відключити ще більше російських і білоруських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Рішення про нові санкції можуть ухвалити на черговому засіданні послів блоку після 2 травня.

Скорочення залежності від РФ

Окрім ембарго на енергоносії, у Європі продумують інші механізми, які б скоротили доходи Росії від продажу нафти й нафтопродуктів за кордон. Йдеться про:

  • обмеження цін;
  • спеціальні механізми оплати;
  • нові тарифи.

Обмеження накладатимуть не лише на РФ, а й на Білорусь – за те, що допомагає російському вторгненню в Україну. Серед іншого, планують обмежити нафту, яку перевозять танкерами й постачають трубопроводами.

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Додатковим поштовхом на користь ухвалення рішення про ембарго стала ситуація з російським газом. Дискусії в ЄС щодо протистояння Москві досі тривають, і шантаж Кремля не до вподоби країнам-учасницям блоку.

У рамках шостого пакета санкцій планують обмежити консалтингові та хмарні послуги, накласти ліміти на купівлю нерухомості. Продовжать і перелік підсанкційних фізичних осіб, зокрема російських і білоруських військових чиновників, магнатів, відповідальних за воєнні злочини в Україні громадян цих країн.

"Лихі 90-ті" повернулися в Європу

Війна Росії проти України руйнує не лише нашу економіку, а й загрожує величезними втратами європейським країнам. У березні інфляція в ЄС встановила черговий антирекорд, а деякі країни через зростання цін навіть згадують лихі дев'яності.

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За інформацією Євростату, введені санкції проти Росії призвели до різкого стрибка цін на нафту й газ. Енергоресурси подорожчали на 44,4% у порівнянні з березнем 2021 року. Інфляція особливо помітна на зростанні цін у:

  • Польщі – на 10,2%;
  • Болгарії – на 10,6%;
  • Латвії – на 11,5%;
  • Нідерландах – на 11,7%;
  • Чехії – на 11,9%;
  • Естонії – на 14,8%;
  • Литві – на 15,6%.

Литовці якраз порівнюють ситуацію з кризою 1990-х років. Сучасне зростання цін фіксують майже на рівні 1994 року, коли інфляція сягала 45%. Дорожчають не лише комунальні послуги, але й харчові продукти.

Розв’язувати ситуацію планують частковим і тимчасовим відходом від "зеленого" курсу. У Європі готуються до зими та розконсервовують старі вугільні ТЕС. Впливає ситуація і на курс євро, який втрачає позиції щодо долара – у середу, 27 квітня, його зафіксували на рівні 1,06.

Раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповів "Сьогодні", у якому випадку варто очікувати на дефолт головної кремлівської компанії – "Газпрому". Водночас у Кремлі змушують всі компанії вийти із західних бірж, зокрема й газового монополіста.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
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