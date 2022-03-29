Усього за добу: енергетики оперативно повернули світло мешканцям Києва та Донецької області

Лінії електропередач піддаються атакам з боку російських окупантів, через що тисячі українців залишаються без електрики

Енергетики продовжують працювати, не дивлячись на війну / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

В Україні тривають бойові дії проти росїйської армії, яка вторглася до нашої країни 24 лютого. Тим часом енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру у тих населених пунктах, які були звільнені від загарбників з РФ.

Про це повідомляє у пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, впродовж минулої доби відновили світло для 153 тисяч родин в Києві, Київській та Донецькій областях, чиї домівки залишилися без світла через дії російських окупантів.

Над ліквідацією пошкоджень інфраструктури у Києві, які з'явились після обстрілів столиці російською армією, над поверненням світла у домівки жителям Киева працювали 7 аварійно-відновлювальних бригад. Аварійникам вдалося відремонтувати мережу і відновити постачання електроенергії для 82 тис. родин.

У Київській області, територію якої теж обстрілював ворог, частково електропостачання було відновлене для 52 тисяч родин.

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"Світло повернули у 143 населених пунктах у п’яти районах: Києво-Святошинському, Вишгородському, Бориспільскому, Броварському, Макарівському, знеструмлених через бойові дії", – зазначили в ДТЕК.

Тим часом на Донеччині енергетикам вдалося відновити електропостачання у 9 населених пунктах у Авдіївському, Констянтинівскому, Мар’їнському районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 тис. родин у Донецькій області.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – наголосили в ДТЕК.

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Ситуація з електромережами

Активні бойові дії проти російських окупанів тривають майже у кожному регіоні України. Аварійним бригадам ДТЕК практично щодня доводиться ремонтувати постраждалу від вибухів та обстрілів інфраструктуру.

Так, нещодавно аварійникам вдалося відновити електроенергію для 21 800 родин на Київщині і Донеччині.

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