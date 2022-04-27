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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Замінити Росію на міжнародному ринку: що Україна може продавати в Європу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 18:46
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Країни Європи повинні диверсифікувати шляхи постачання ресурсів, щоб стати незалежними від РФ
Російські енергоносії в Європі можна замінити
Російські енергоносії в Європі можна замінити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз має переглянути стратегію енергетичної безпеки. В оновленому варіанті Україна повинна обіймати достойне місце.

Про це заявив гендиректор компанії ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю "Економічній Правді".

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Він переконаний, що лише після оновлення стратегії, ЄС зможе повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Зокрема завдяки внесенню питання диверсифікації джерел енергоносіїв.

"Ми (Україна – ред.) можемо бути постачальниками атомної електроенергії, яка в Європі визнана чистою. У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля й постачати його", – зауважив Тімченко.

Промах із газопроводом

Генеральний директор ДТЕК підкреслив, що увесь світ зрозумів помилку європейців і що "Північний потік-2" – це не "суто комерційний проєкт". Велика частка ресурсів із Росії створила в Європі великий рівень залежності від них.

"Усі розуміють, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Щоб ми перемогли у війні, потрібно зупинити постачання російських енергоносіїв до Європи", – переконаний посадовець.

Максим Тімченко нагадав, що поляки відмовилися від російського вугілля. Завдяки цьому, Україна змогла налагодити невелике постачання цього ресурсу в Польщу та Словаччину.

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Енергетична незалежність

В середині березня українська енергосистема приєдналася до "енергетичного Євросоюзу" – стала частиною енергетичної системи континентальної Європи. У такий спосіб українці стали у цій сфері незалежними від Росії та Білорусі й отримали вихід до нових європейських ринків.

Нещодавно компанія "Укренерго" отримала статус члена-спостерігача європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Відповідну угоду підписали у Варшаві 26 квітня.

Це дозволить Україні ще більше наблизитися до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками, переймати досвід партнерів та ділитися своїм – щодо забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни.

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Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що тепер європейська енергосистема єдина – від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Від початку квітня Україна почала експортувати електроенергію до ЄС у невеликих, тестових обсягах. Уряд України запевняє, що електроенергії у держави вистачить, щоб забезпечити потреби і свої, й інших країн Європи.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
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Угорщина Угорщина
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Словаччина Словаччина
22%
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Молдова Молдова
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Австрія Австрія
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