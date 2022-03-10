Без України Європа зіткнулася з дефіцитом сталі – чи можуть нас замінити

Розповідаємо, як Європа намагається заповнити дефіцит прокату та чи вдасться їй це

У Європі починається глобальний дефіцит сталі / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На європейському ринку починається дефіцит сталевої продукції у зв'язку із припиненням поставок з України, РФ та Білорусі.

За даними агентства Argus, цей брак поки що нічим компенсувати.

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Торік на ці три країни припадало майже 20% всього європейського імпорту тонколистового гарячекатаного, холоднокатаного та оцинкованого прокату.

Також Україна, РФ та Білорусь покривали близько 45% регіонального імпорту арматури.

Європейські експерти впевнені, що замістити ці обсяги неможливо у найближчому майбутньому. Проблем додає і зупинка деяких заводів через зростання цін на енергоносії.

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Проте найбільшою проблемою є забезпечення європейських металургійних компаній напівфабрикатами. Раніше РФ та Україна забезпечували ними підрозділи таких прокатних підприємств:

Ferriera Valsider (Італія);

Trametal (Велика Британія);

NLMK La Louviere (Бельгія);

DanSteel (Данія).

Для вирішення проблеми Єврокомісії пропонують скасувати квоти на імпорт деяких видів сталевої продукції та замінити їх глобальними квотами.

Таке рішення допоможе частково забезпечити ринок індійською чи турецькою продукцією, але не вирішить проблему зі слябами (сталеві заготівлі, напівфабрикати).

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Дефіцит нержавіючої сталі

Раніше ми писали, що через зростання попиту та брак пропозиції світ зіткнеться з безпрецедентно високими цінами на нержавіючу сталь.

Ця тенденція вже видна на тлі відновлення попиту після пандемії коронавірусу і тепер посилюється зростаючими цінами на енергоносії.

Чим це загрожує побутовим споживачам, ми писали раніше, а також розповідали про безпрецедентне зростання ціни на нікель.