Проблеми з логістикою: у "Каметсталі" пояснили причини скорочення виробництва

Українські металурги змушені скоротити обсяги виробництва, і на це є кілька причин

Металурги не можуть продати свою продукцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Через проблеми з логістикою продукція українських металургів не доходить до замовників за кордоном, тому заводи змушені скорочувати виробництво або й повністю його припиняти.

Про це розповів генеральний директор заводу "Каметсталь" Дмитро Липпа.

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"Головна проблема зараз, і не тільки у металургів – логістика. Об'єми продукції, яку ми сумлінно виробляли ще до 24 лютого, тільки накопичуються, і з великою важкістю проходять через кордон до наших споживачів", – пояснив він.

За словами керівника підприємства, накопичення стало настільки критичним, що днями завод змушений був зупинити один з ключових агрегатів – доменну піч.

"Наразі із трьох печей ми працюємо тільки на одній, і навіть йшлося про повну зупинку комбінату. Але нам все ж вдалося знайти замовлення, і ми продовжимо працювати у липні", – зазначив Липпа.

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Він додав, що така доля спіткає не усіх гірників і металургів – зупинять лише декілька комбінатів, тому що немає можливості експортувати нашу продукцію. Аналогічна ситуація в аграрній сфері.

Продовжують підтримувати

Попри всі труднощі, компанія Метінвест Ахметова та Новинського продовжить надавати весь спектр гуманітарної допомоги, яку надавала раніше. Йдеться про:

допомогу переселенцям і громадам, де розташовані підприємства;

взаємодію з владою і міськими адміністраціями;

передання медпрепаратів та харчових продуктів;

поселення та працевлаштування евакуйованих громадян з Маріуполя та Авдіївки.

"Весь цей спектр допомоги продовжує надаватися", – наголосив Липпа.

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Від початку війни компанія Метінвест скерувала на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд грн. Для Збройних сил та тероборони купують і виробляють бронежилети, з-за кордону завозять на передову техніку, авто, каски, аптечки, турнікети.

У координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія започаткувала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", в рамках якого вже понад 85 тис. людей отримали продуктові набори.

Раніше НБУ опитав представників українського бізнесу про основні проблеми, які заважають працювати. За результатами, у всіх галузях економіки виявили проблеми з логістикою: через вузькі залізничні переходи на кордонах скупчилося вже понад 45 тисяч вагонів з українською продукцією. Терміни затримки потягів подекуди сягають 2-3 місяців.

Зупинка роботи

Група Метінвест заявила про призупинення видобутку із 1 липня на двох своїх гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі, включно зі спільним підприємством Південний ГЗК. Скоротили також роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни.

Як пояснили в компанії, серед головних причин зупинки – логістичні чинники, зокрема зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію.

З середини липня також призупинять видобуток на Північному ГЗК. Роботу на зменшеній потужності продовжуватиме лише Центральний ГЗК.

"Це вимушений захід, де головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну", – зазначили в Метінвесті.

У компанії додали, що ситуація в економіці країни залишається важкою та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів. Це також не дає змогу підприємству повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць наперед.

"Сьогодні" раніше розповідали про реакцію бізнесу на підвищення УЗ тарифів на перевезення вантажів, а також писали про те, як проявила себе перша в Україні дорога із золошлаків.