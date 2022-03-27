Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Вернули свет после обстрелов: линии электропередачи в Киевской области снова в работе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 14:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аварийные бригады продолжают работать в зонах проведения боевых действий и обеспечивать подачу электроэнергии
Жителям Киевской области возобновили электроснабжение
Жителям Киевской области возобновили электроснабжение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

27 марта жителям одного из районов Киева возобновили электроснабжение. Их дома обесточили утром накануне из-за обстрелов оккупантов в направлениях Гостомеля и Ирпеня.

Как сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации, над ремонтом сетей работали аварийные бригады компании ДТЭК "Киевские электрические сети".

Реклама

Энергетикам пришлось ремонтировать высоковольтную линию в шести местах. Благодаря оперативным действиям работников компании свет вновь подают жителям Святошинского района, продолжается подключение отдельных потребителей.

Работа в условиях войны

Российские войска каждый день обстреливают отдельные области Украины. Часто снаряды попадают в линии электропередачи, в результате чего обесточивают целые села, города и районы в областях. Ремонтные бригады оперативно работают на объектах и возобновляют электроснабжение.

Уже больше месяца энергетики работают без перерыва. Наладили сотрудничество с Вооруженными силами и территориальной обороной, которые помогают добраться к объектам в зонах боевых действий.

Реклама

Украинцы объединились на всех фронтах, чтобы оградить свою независимость от посягательств России. В частности, бизнесмены и целые предприятия объединяются для обеспечения наших защитников оружием и амуницией, а гражданским в городах передают лекарства, продукты и товары первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что компания ДТЭК обеспечила эвакуацию почти 3 тысяч работников и членов их семей из "горячих точек". В то же время Украина получила очень хорошие перспективы после подключения к европейской энергосистеме.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять