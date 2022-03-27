Вернули свет после обстрелов: линии электропередачи в Киевской области снова в работе

Аварийные бригады продолжают работать в зонах проведения боевых действий и обеспечивать подачу электроэнергии

Жителям Киевской области возобновили электроснабжение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

27 марта жителям одного из районов Киева возобновили электроснабжение. Их дома обесточили утром накануне из-за обстрелов оккупантов в направлениях Гостомеля и Ирпеня.

Как сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации, над ремонтом сетей работали аварийные бригады компании ДТЭК "Киевские электрические сети".

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Энергетикам пришлось ремонтировать высоковольтную линию в шести местах. Благодаря оперативным действиям работников компании свет вновь подают жителям Святошинского района, продолжается подключение отдельных потребителей.

Работа в условиях войны

Российские войска каждый день обстреливают отдельные области Украины. Часто снаряды попадают в линии электропередачи, в результате чего обесточивают целые села, города и районы в областях. Ремонтные бригады оперативно работают на объектах и возобновляют электроснабжение.

Уже больше месяца энергетики работают без перерыва. Наладили сотрудничество с Вооруженными силами и территориальной обороной, которые помогают добраться к объектам в зонах боевых действий.

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Украинцы объединились на всех фронтах, чтобы оградить свою независимость от посягательств России. В частности, бизнесмены и целые предприятия объединяются для обеспечения наших защитников оружием и амуницией, а гражданским в городах передают лекарства, продукты и товары первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что компания ДТЭК обеспечила эвакуацию почти 3 тысяч работников и членов их семей из "горячих точек". В то же время Украина получила очень хорошие перспективы после подключения к европейской энергосистеме.