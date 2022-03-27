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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Повернули світло після обстрілів: лінії електропередачі у Київській області знову в роботі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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27 березня, 14:11
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Аварійні бригади продовжують працювати в зонах проведення бойових дій та забезпечувати подачу електроенергії
Жителям Київської області відновили електропостачання
Жителям Київської області відновили електропостачання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 27 березня жителям одного з районів Києва відновили електропостачання. Їхні домівки знеструмило зранку напередодні через обстріли окупантів у напрямках Гостомеля та Ірпеня.

Як повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації, над ремонтом мереж працювали аварійні бригади компанії ДТЕК "Київські електричні мережі".

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Енергетикам довелося ремонтувати високовольтну лінію в шести місцях. Завдяки оперативним діям працівників компанії світло знову подають жителям Святошинського району, триває підключення окремих споживачів.

Робота в умовах війни

Російські війська щодня обстрілюють окремі області України. Часто снаряди влучають у лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлюють цілі села, міста та райони в областях. Ремонтні бригади оперативно працюють на об’єктах та відновлюють електропостачання.

Уже понад місяць енергетики працюють без перерви. Налагодили співпрацю зі Збройними силами й територіальною обороною, які допомагають дістатися до об’єктів у зонах бойових дій.

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Українці об’єдналися на усіх фронтах, щоб захистити свою незалежність від зазіхань Росії. Зокрема бізнесмени та цілі підприємства долучаються до забезпечення наших захисників зброєю та амуніцією, а цивільним у містах передають ліки, продукти і товари першої необхідності.

Раніше ми розповідали, що компанія ДТЕК забезпечила евакуацію майже 3 тисяч працівників та членів їхніх сімей з "гарячих точок". Водночас Україна отримала дуже хороші перспективи після підключення до європейської енергосистеми.

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