Агрессор снова обворовал Украину: какой "подарок" оккупанты увезли из портов на День РФ (видео)

Рассказываем, как российские оккупанты продолжают грабить Украину и вывозить ее ресурсы с оккупированных территорий

Россияне снова вывозят металл из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще в начале июня в акваторию Мариупольского порта зашло второе российское судно, которое вывезло украинский металл в страну-агрессор. 12 июня, в День России, оккупанты снова вывезли украденный металл.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Украинскую продукцию вывозят уже в третий раз

Андрющенко отметил, что россияне в третий раз вывезли судами под флагом РФ из украинского порта металлопрокат. Это произошло именно в день, когда агрессор отмечает государственный праздник России.

"Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такой он, день России. День убийцы и мародера", – написал советник.

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Россияне признали, что грабят Украину

Как писали "Сегодня", на российском пропагандистском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказывается, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Там добавили, что после того, как из Украины вывезут весь металл, воровать начнут новый урожай зерна, выращенный украинскими фермерами.

Ранее сообщалось, что до полномасштабной войны в портах было около 200 тыс. тонн стали и чугуна. Их стоимость составляла 170 млн долл.

При этом компания "Метинвест" Ахметова и Новинского готовится к юридическим искам относительно не только украденной продукции, но и активов, которые были утрачены в результате боевых действий.

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"Краденую сталь никто не купит"

Генеральный директор предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа заявил, что РФ расплатится за украденное. Однако удар по агрессору через награбленное будет еще раньше, поскольку вряд ли всю эту продукцию удастся реализовать.

"Сталь используется в строительстве и машиностроении. Нормальные, цивилизованные клиенты не рискнут покупать сомнительную сталь, которая неизвестным образом появилась на рынке. Поэтому 100% эта сталь не попадет в нормальные страны – возможно, она будет использована в России", – отметил Липпа.

Он подтвердил, что металл действительно вывозят в Россию. Об этом тоже заявлял и главарь самопровозглашенной террористической "ДНР" Денис Пушилин.

"Сегодня" также рассказывали, как Украина должна бороться с воровством металла и зерна и как война в Украине влияет на ресурсы в США.