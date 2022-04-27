Газ дорожче репутації: як чотири компанії з ЄС пішли на газові умови Кремля

Чотири європейські компанії погодились на умови Росії та заплатили за постачання газу рублями

Деякі компанії таки пішли на газові вимоги РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація виставила вимогу, на яку більшість європейських країн не погодились. Кремль зажадав отримувати плату за свій газ у рублях попри те, що всі контракти укладені у валюті.

Однак знайшлися компанії, які готові виконати умови Володимира Путіна. Про те, що чотири європейські покупці газу вже розрахувалися за поставки в рублях, Bloomberg повідомило джерело, наближене до "Газпрому".

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Охочих заплатити рублями більше

Компаній, які заплатили Росії за газ у її національній валюті, вже чотири. Однак у "Газпромбанку" відкрито вже десять рахунків різних європейських компаній. Це означає, що вони також готуються до таких фінансових операцій.

У виданні зазначають, що навіть якщо інші покупці відмовляться виконувати вимоги Кремля, то їм не зупинять постачання газу як мінімум до другої половини травня. Адже тоді мають бути сплачені наступні платежі.

Перші відключення за "непослух" уже відбулися

Як писали "Сьогодні", 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу було повністю зупинено через пункти приймання-здавання "Дроздовичі", "Високе", "Тетерівка" та "Кондратки". Це все точки входу російського газу до Польщі.

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Причина в тому, що країна відмовилася виконувати забаганку Володимира Путіна й оплачувати газ російськими рублями. Насправді Польща платить за газ валютою, як це і прописано в контракті з "Газпромом". Проте кошти не надходять до банків РФ через санкції за війну проти України.

Замість платити в рублях у Варшаві заявили, що не продовжуватимуть контракт з "Газпромом", який спливає наприкінці 2022 року. Отримувати газ Польща може через дві гілки в Німеччині та Литві. А ще одну гілку відкриють наприкінці цього року зі Словаччиною.

Така ж сама ситуація сталася і з Болгарією. Ця країна вже підготувала альтернативний механізм постачання природного газу.

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Навіщо "Газпрому" це відключення

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що "Газпром" просто був змушений виконати наказ свого президента, який заборонив продавати енергоносії не за рублі.

Інші країни, наприклад, Німеччина, хоч і відмовляються платити рублями безпосередньо, знайшли спосіб, як зробити це в обхід санкцій. Схема проходить через "Газпромбанк", де сплачені за контрактом євро конвертуватимуть у рублі.

"Німці не відмовляться, а вони є найбільшим споживачем російського газу в Європі. Вони просто не мають такої можливості, вони сильно залежать від цього газу", – констатує Пендзин.

Навіщо ж Кремль пиляє гілку, на якій сам сидить, адже економіка Росії практично повністю пов'язана з продажем енергоресурсів? За словами економіста, логіку Путіна зрозуміти абсолютно неможливо, і для Росії це рішення нічого доброго не принесе.

Також Пендзин вважає, що масштабний перерозподіл європейського ринку газу розпочався вже давно, і зараз цей процес просто поглиблюється.

"Я не можу пояснити з логічної точки зору безліч дій цієї хворобливої людини. Я не можу пояснити агресії в Україні, вони пиляють гілку, на якій сидять", – додав експерт.

"Сьогодні" також писали, наскільки "Газпром" важливий для путінського режиму. Ми розповідали і про те, що Україна пропонує Європі щодо транзиту газу, і як це вплине на хід війни з Росією.