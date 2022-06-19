"Газпром" на порозі війни: чому хитрість РФ не виявиться згубною для Європи

Росія дедалі частіше залякує Європу відключенням газу. І як би у підтвердженні цих загроз, російський монополіст. Газпром" зупиняє постачання деяким країнам різними трубопроводами. Зважаючи на це, Росія може наважитися зупинити транзит газу до Європи і через Україну, але таке рішення буде дуже згубним для самої РФ.
Про це розповів виданню Kosatka.Media аналітик міжнародної аналітичної організації ICIS Аура Сабадус
За словами експерта, якщо "Газпром" зупинить постачання – і Європа, і Росія зазнають збитків. Але в довгостроковій перспективі наслідки будуть згубнішими для Росії, ніж для Європи. Аура Сабадус зазначає, що у випадку з Європою все залежатиме від того, коли відбудуться збої у постачаннях.
"Якщо перебої виникнуть влітку, споживачі не дуже постраждають, оскільки попит знижений, а поточні постачання ЗПГ перебувають на рекордному рівні. Проте, якщо політичне протистояння затягнеться і Росія вирішить припинити постачання взимку в період пікового попиту, наслідки можуть бути значними", – вважає вона.
Справа в тому, що Європа встановила обов'язкові квоти на зберігання для держав-членів ЄС, а оператори з передачі електроенергії та газу можуть видавати "розпорядження про скорочення" для великих споживачів, щоб забезпечити постачання газу до домогосподарств.
Така процедура може виявитися нестійкою у довгостроковій перспективі для економіки, але її можна використовувати як короткостроковий захід для управління балансом попиту та пропозиції.
"Якщо Росія припинить постачання газу через Україну – це може не вплинути на ринок безпосередньо, адже країна не залежить від російського імпорту" , – вважає експерт.
При цьому аналітик додає: якщо транзит газу зупиниться, Україні потрібно реверсувати потоки. Тому ГТС необхідно підготувати, аби перенаправити потоки із заходу на Схід.
Чим загрожують маніпуляції газом для РФ?
По-перше, відмова від постачання блакитного палива до Європи — відмовитися від основного джерела доходів, адже основним ринком збуту для РФ залишається ЄС.
"По-друге, на репутацію "Газпрому" як надійного постачальника вже сильно вплинуло його рішення про припинення поставок газу в низку європейських країн і компаній. Подальші скорочення поставок та жорстка поведінка щодо європейських споживачів змусять компанії уникати "Газпрому" у довгостроковій перспективі" – розповідає Аура Сабадус.
По-третє, якщо російський монополіст не знайде ринок для збуту надлишків газу після наповнення власних сховищ, йому доведеться або спалювати газ у великих обсягах, або скорочувати видобуток.
Зупинка видобутку негативно вплине на російські свердловини удовгостроковій перспективі. Якщо врахувати, що у РФ відсутні технології для забезпечення безпеки свердловин, внаслідок міжнародних санкцій – це довгостроково та негативно вплине на російський сектор розвідки та видобутку.
Крім того, якщо "Газпром" вирішить припинити транзит газу через Україну і не платити за нього, що він зобов'язаний зробити за умовами п'ятирічного контракту, компанія порушить контрактні зобов'язання. І буде зобов'язана виплатити величезну суму штрафу у разі арбітражу, який ініціював "Нафтогаз" (як організатор транзиту).
"Нафтогаз може подати до суду на Газпром за одностороннє порушення контракту. У разі несплати за транзит газу через Україну – Газпрому загрожує рахунок на $12 млрд та штрафи", – зазначає аналітик Аура Сабадус.
Чи буде суд?
Російська газова компанія "Газпром" погодилася платити Україні за транзит газу після будь-якого рішення газового монополіста про форму прокачування. Ця умова прописана в контракті від 2019 року.
За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко. українська сторона може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія порушуватиме договір.
Нагадаємо, останні судові суперечки між "Нафтогазом" та "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі завершилися у 2018 році. Українська компанія виграла відразу дві суперечки на постачання та транзит газу, а росіян зобов'язали доплатити Україні 2,56 млрд дол. З урахуванням відсотків ця сума досягла майже 3 млрд доларів.
Раніше ми розповідали, як російський дипломат загрожує європейській країні газовою "катастрофою", і писали, навіщо " Газпром" переносить штаб-квартиру в Туреччину.