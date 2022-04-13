"Газпром" скоротив транзит газу через Україну на половину

Замовлення на транзит російського газу через Україну впали на близько 68%

Ціни на газ в Європі підвищились із зниженням замовлень у РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ в Європі після певного періоду зниження підвищилися. Це сталося тому, що поставки з Росії через Україну впали, оскільки знизилась кількість замовлень на російський газ.

Як повідомляє видання Bloomberg, "Газпром" відправив стільки газу, на скільки було запитів, та все ж кількість поставок знизилась на близько 68%.

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Енергетична система ЄС крихка, і ризики залишаються

Коли "Газпром" надіслав лише 68% від кількості, яку може відправити за своїм транзитним контрактом, то постачання через газопровід Nord Stream були майже на повну потужність.

За словами газового стратега Morgan Stanley в Європі Мартійна Ратса, європейські ціни на газ зараз відображають надбавку на 20-40% через ризик перебоїв.

Як зазначають у виданні, голландські ф'ючерси на газ, європейський еталон, виросли на 2,1%. Британський еквівалент впав на 0,9% після зростання раніше, на тлі достатньої пропозиції та теплішої погоди.

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"Ціни знизилися останніми днями після сильного коливання протягом тижнів після вторгнення в Україну. Тим не менш, ризики залишаються, особливо через зростання тиску як всередині, так і за межами Європейського Союзу на посилення дій щодо імпорту російської енергії", – йдеться у повідомленні.

Ситуація з "Газпромом"

Останнім часом в російського оператора не все йде гладко. Наприкінці березня у німецьких офісах дочірньої компанії "Газпрому" відбулися обшуки. Їх запідозрили в цінових маніпуляціях з блакитним паливом та створенні кризи в регіоні.

Перед цим у Німеччині уряд заявляв про можливість націоналізувати компанію на певний період. Водночас активно шукали покупця на російські активи.

У відповідь монополіст із Росії відкликав своїх менеджерів з групи Gazprom Germania. Усім підконтрольним компаніям заборонили використовувати свій бренд і логотип, простіше кажучи – відхрестилися від них.

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Раніше ми розповідали, що згодом Німеччина таки взяла під контроль "дочку" "Газпрому". Водночас у Нідерландах сподіваються націоналізувати 40% сховища, яке належить російському монополісту і яке той успішно не заповнював майже два роки.