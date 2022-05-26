Голова "Нафтогазу" Вітренко заявив про безвихідь Кремля – як РФ загнала себе в кут

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко закликав ЄС бути сміливішим в обмеженнях оплати за газ Росії, оскільки у неї немає альтернатив для експорту.
Про це керівник НАКу заявив під час дискусії в Українському домі в Давосі.
"Росіяни не припинять постачання в Європу, якщо навіть, наприклад, буде запроваджено механізм на кшталт ескроу-рахунків, цінових стель, – вони обмежили б кількість грошей, які зараз отримує путінський режим, тому що у них просто немає реальної альтернативи", – сказав він.
За словами Вітренка, у Росії досить складна ситуація з блакитним паливом, оскільки воно транспортується здебільшого трубопроводами, а збудувати LNG-термінали без західних технологів дуже складно.
Також Кремль не зможе так просто збудувати нові трубопроводи для експорту в Китай.
А що з нафтою?
Вітренко зазначив, що нафта є взаємозамінною і її можна відправляти в різні частини світу. Тож якщо негайно не накласти вторинні санкції, є імовірність, що Росія зможе знайти на неї покупців.
На думку голови "Нафтогазу", нинішні санкції Євросоюзу не є нищівними.
"Нафтогаз" розсилає "листи щастя"
Компанія розіслала п’ятьом теплопостачальним підприємствам листи з вимогою сплатити багатомільйонні штрафи за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.
Йдеться про суми від 2,2 до 47,2 млн грн. Листи вже отримали:
- КП "Обухіврайтепломережа" (Київська область);
- ПТМ "Ковельтепло" (Волинська область);
- ДКП "Луцьктепло" (Волинська область);
- ТОВ "Рівнетеплоенерго" (Рівненська область);
- ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківська область).
Представники міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" заявили, що ці вимоги "Нафтогазу" взагалі є неправомірними під час воєнного стану.
"Сьогодні" раніше писали, чому "Нафтогаз" не віддає заборговані кошти своїм клієнтам і про що компанія попередила українців.