Голова "Нафтогазу" Вітренко заявив про безвихідь Кремля – як РФ загнала себе в кут

Розповідаємо, як Росія створила проблеми для експорту власних енергоресурсів

Глава "Нафтогазу" закликав захід бути більш рішучим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко закликав ЄС бути сміливішим в обмеженнях оплати за газ Росії, оскільки у неї немає альтернатив для експорту.

Про це керівник НАКу заявив під час дискусії в Українському домі в Давосі.

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"Росіяни не припинять постачання в Європу, якщо навіть, наприклад, буде запроваджено механізм на кшталт ескроу-рахунків, цінових стель, – вони обмежили б кількість грошей, які зараз отримує путінський режим, тому що у них просто немає реальної альтернативи", – сказав він.

За словами Вітренка, у Росії досить складна ситуація з блакитним паливом, оскільки воно транспортується здебільшого трубопроводами, а збудувати LNG-термінали без західних технологів дуже складно.

Також Кремль не зможе так просто збудувати нові трубопроводи для експорту в Китай.

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А що з нафтою?

Вітренко зазначив, що нафта є взаємозамінною і її можна відправляти в різні частини світу. Тож якщо негайно не накласти вторинні санкції, є імовірність, що Росія зможе знайти на неї покупців.

На думку голови "Нафтогазу", нинішні санкції Євросоюзу не є нищівними.

"Нафтогаз" розсилає "листи щастя"

Компанія розіслала п’ятьом теплопостачальним підприємствам листи з вимогою сплатити багатомільйонні штрафи за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

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Йдеться про суми від 2,2 до 47,2 млн грн. Листи вже отримали:

КП "Обухіврайтепломережа" (Київська область);

ПТМ "Ковельтепло" (Волинська область);

ДКП "Луцьктепло" (Волинська область);

ТОВ "Рівнетеплоенерго" (Рівненська область);

ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківська область).

Представники міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" заявили, що ці вимоги "Нафтогазу" взагалі є неправомірними під час воєнного стану.

"Сьогодні" раніше писали, чому "Нафтогаз" не віддає заборговані кошти своїм клієнтам і про що компанія попередила українців.