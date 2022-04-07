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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Як Україна може допомогти світу зменшити залежність від газу й нафти РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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7 квітня, 16:47
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Як українські ресурси можуть допомогти Європі зменшити залежність від російських енергоресурсів
Українська електроенергія дозволить ЄС уникнути залежності від енергоресурсів РФ
Українська електроенергія дозволить ЄС уникнути залежності від енергоресурсів РФ / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

В усіх дискусіях стосовно надмірної залежності Європи від російських енергоресурсів фігурує Україна. Саме Україна може допомогти знайти шлях до вирішення цієї проблеми. Експорт української електроенергії в країни ЄС дозволить зменшити залежність від російського газу та нафти.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час круглого столу, організованого Центром європейських реформ (CER).

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"У дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми стаємо частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", – сказав Тімченко.

Він наголосив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії. В Україні зараз також працюють над збільшенням видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.

"Зважаючи на ціноутворення, ми навіть вже розглядаємо вірогідність лімітованого експорту газу в сусідні європейські країни. Це здивувало всіх найбільше: виявилося, Україна може з позиції імпортера перетворитися на експортера. І це приклад нашого відважного протистояння", – зауважив Тімченко.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко вважає що експорт електроенергії в Європу дозволяє українській енергосистемі залучати додаткові кошти для забезпечення стабільної роботи, що є дуже важливим фактором в умовах нападу Росії на Україну.

Продаж зеленої електроенергії

Наприкінці березня, вперше з початку в Україні повномасштабної війни, відбулися два аукціони з продажу зеленої електроенергії.

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За даними держпідприємства "Гарантований покупець", до української зеленої енергії було виявлено неабиякий інтерес, попри велику кількість пропозицій та навіть профіцит цього ресурсу.

За ці аукціони вдалося реалізувати 95% виставленої на продаж "чистої" електроенергії, або трохи більше 27 тис. МВт-год.

"Сьогодні" також писали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС, та розповідали, як українська енергосистема може допомогти ЄС.

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