На "Нафтогаз" ополчилися інші постачальники – у чому звинувачують компанію

Розповідаємо, на що уряду скаржиться асоціація постачальників енергоресурсів

"Нафтогаз" може стати монополістом на ринку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні довелося повернути ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на учасників ринку природного газу, які передбачають продаж блакитного палива лише за регульованим урядом цінами. Умови прописані таким чином, що дають можливість продавати дешевий газ населенню тільки "Нафтогазу".

На це поскаржилися в Асоціації постачальників енергоресурсів

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Асоціація надіслала листа до урядових органів і самому "Нафтогазу" про те, що нові умови можуть зробити компанію монополістом на ринку газопостачання.

Що не влаштувало постачальників?

Зміни припускають, що "Нафтогаз" зможе купувати у держпідприємств блакитне паливо та продавати його за ціною 7,24 грн/куб населенню чи іншим постачальникам, які укладуть із ним договір.

Вартість газу, який НАК перепродуватиме іншим постачальникам, повинна відповідати довоєнному рівню річного тарифу, який складає від 7,99-11 грн/куб, залежно від компанії.

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Однак і укласти договір з "Нафтогазом" на постачання газу не так просто, оскільки компанія, яка хоче це зробити, має обов'язково виконати низку фінансових зобов'язань.

Серед них і надання Нафтогазу банківських гарантій на весь період майбутніх поставок за ПСО, тобто майже півроку.

Якщо компаніям не вдасться укласти договори з НАКом, їм доведеться шукати газ в інших джерелах, наприклад, на біржі, де він кошутує за 30-40 грн за кубометр.

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За такою ціною його навряд чи купуватимуть українці, це стимулюватиме споживачів переходити на договори з "ГК Нафтогаз Трейдинг", що може призвести до монополії.

Українцям відключають газ

Через військові дії АТ "Донецькоблгаз" довелося відключити одну із газорозподільних станцій в області.

Внаслідок цього, без блакитного палива залишилися 1,5 тисяч споживачів.

У деяких місцях газотранспортна інфраструктура пошкоджена, але обстежити її неможливо через безперервний вогонь окупантів.

"Сьогодні" раніше писали, чому "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки українцям із зруйнованим житлом, та розповідали, на скільки компанія відклала перехід на нові платіжки.