Націлилась на новий рекорд? Чому нафта Brent і WTI стрімко зростає в ціні

Вартість еталонних марок нафти вже сягнула двохмісячного максимуму

Що відбувається зі світовими цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

27 травня ціни на нафту коливаються близько двомісячного максимуму, еталонна марка Brent взагалі продемонструвала свій найбільший стрибок за останні півтора місяці.

Про це свідчать дані Reuters.

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Так, липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2% до 117,64 доларів за барель. Контракт подорожчав на 4% на цьому тижні. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,1% до 113,91 доларів за барель.

Якщо узагальнити ситуацію, то цього року ціни на нафту зросли приблизно на 50%.

З чим повʼязаний такий стрибок?

Основна причина здорожчання нафти — очікування повної заборони на постачання російських енергоресурсів. Також серед причин можна виділити і перспективи наближення літнього автомобільного сезону в США.

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"Напередодні пікового автомобільного сезону в США нафтопродукти залишаються в дефіциті на Заході, що має підтримувати високий рівень цін на нафту протягом усього літа", — зазначив Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Як нафта закінчить тиждень?

Європейська комісія продовжує домагатися одностайної підтримки всіх 27 країн-членів блоку для нових санкцій проти Росії, однак Угорщина стримує цей процес. Тож, як стверджують експерти, обидва еталонні контракти на сиру нафту повинні закінчити тиждень в плюсі.

Загалом, за словами Кліффорда Беннетта, головного економіста ACY Securities, поєднання фактичної втрати поставок і зростаючої відмови від поставок з Росії призведе до того, що нафта і газ будуть значно зростати.

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Китай нарощує покупку російської нафти

Найбільший попит у Китаї має російська нафта марки ESPO через коротку відстань доставки і тому, що більшість інших покупців уникають купувати чорне золото у Росії через війну в Україні.

У травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

Раніше "Сьогодні" вже розповідали, з чиєю допомогою Росія й надалі продає свою нафту по всьому світу.

Ми також писали, як Україні добитися від Угорщини погодитися на ембарго щодо нафти РФ.