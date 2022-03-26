Окупанти залишили без світла: як енергетики рятують українські сім'ї

Знову користуватися електропостачанням можуть мешканці Київської та Донецької областей

Енергетики продовжують роботу в умовах війни / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Мирні українські міста продовжують переживати масовані обстріли з боку російської армії. Ракети та снаряди ворога завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, тому працівники критичних для країни галузей змушені працювати без відпочинку та під кулями ворогів.

Про це повідомила прес-служба компанії ДПЕК Ріната Ахметова.

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Приміром, лише за добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 23,5 тисяч сімей у Київській та Донецькій областях.

"Вдалося частково відновити електропостачання у 28 населених пунктах у п'яти районах: Броварському, Баришівському, Києво-Святошинському, Вишгородському, Васильківському, знеструмлених через бойові дії. Також відремонтовано лінію 110 кВ, що дає основне електропостачання мешканців Броварського", – розповіли у компанії.

В цілому на Київщині електропостачання відновлено для 15369 домогосподарств. Зокрема, частково є електрика у Зазим'ї, Пухівці та Погребах, які напередодні потрапили під обстріл ворога.

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В Донецької області після ремонтних робіт з'явилося світло у мешканців 9 населених пунктів.

Усього минулої доби електромонтери ДПЕК відновили електропостачання для 8 200 домогосподарств.

"Аварійні бригади безперервно працюють і роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, що постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – зазначили у ДТЕК.

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Що з українською енергосистемою

Українська енергосистема після відключення від енергосистем РФ та Білорусі та на тлі постійних обстрілів інфраструктури з боку російських окупаційних військ продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергією всіх споживачів.

За словами генерального директора ДПЕК Максима Тимченка, ремонтні бригади компанії цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів, які знеструмлені через обстріл окупантів.

Раніше ми розповідали, чим вигідна для України робота у єдиній енергосистемі Європи , та писали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною, а також ввести ембарго на російську нафту та газ.