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Підкупили знижками? РФ знайшла покупця на дешеву нафту

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 11:55
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Росія зацікавлена у постачанні своєї дешевої нафти до так званих дружніх країн
Нафту будуть продавати зі знижкою
Нафту будуть продавати зі знижкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія висловила готовність продавати свою нафту зі знижкою Пакистану, якщо той звернеться з офіційним запитом до агресора щодо цього питання.

Про це заявив генконсул РФ у Карачі (Пакистан) Андрій Федоров, пише "Комерсант".

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За його словами, Росія зацікавлена ​​у постачанні дешевої нафти до дружніх країн, зокрема до Пакистану.

"Якщо уряд Пакистану зв'яжеться з нами, то ми забезпечимо дешеву нафту", — сказав Федоров.

Він також додав, що так званий зовнішній тиск не вплинув на відносини Москви та Ісламабаду, вони досі залишаються на хорошому рівні.

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Нагадаємо, раніше новий уряд Пакистану говорив, що готовий розглядати покупку російської нафти за знижкою, якщо отримає пропозицію Москви та гарантії відсутності вторинних санкцій.

Китай та нафта з РФ

Китай серйозно нарощує закупівлі нафти з РФ за вигідними цінами. Це сталося лише за місяць після того, як країна скоротила постачання з РФ, побоюючись реакції світової спільноти на фоні війни в Україні.

За даними нафтотрейдерів, у травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

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Раніше ми розповідали, чому російські експерти називають свою нафту токсичною, і писали, з чиєю допомогою Росія й надалі продає свою нафту по всьому світу.

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